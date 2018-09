Des millions pour la reconstruction après la tornade

GATINEAU | La tornade qui a ravagé une partie de l'Outaouais et de l'Ontario a semé la dévastation. Il en coûtera des millions de dollars pour reconstruire tout ce qu'elle a arraché sur son passage, vendredi dernier.

Près de 300 bâtiments détruits ou endommagés. Des résidences, des infrastructures publiques, une école à reconstruire. La facture pourrait dépasser les 50 millions $.

Cette tornade sera certainement «la plus coûteuse tornade de notre histoire», estime Louis Cyr, conseiller en assurance.

Une course contre la montre s'est engagée pour tenter de limiter les dégâts. «Il faut faire les travaux avant l'hiver parce que, là, on a une période de gel qui s'en vient. Les tuyaux pleins d'eau, le gel, ça cause d'autres dommages, plus ou moins couverts, des fois», a expliqué. M. Cyr.

Le défi sera double: reconstruire rapidement, et ce, avec un minimum de travailleurs. L'Outaouais est la région la plus durement touchée par la pénurie de main-d'oeuvre dans le secteur de la construction.

«Particulièrement dans la région de l'Outaouais où on manque de couvreurs, on manque de mécaniciens de pelle mécanique, entre autres», a affirmé Guillaume Houle de l'Association de la construction du Québec.

Mais la reconstruction pourrait être longue, très longue. L'Association lance un appel à la solidarité. Des entrepreneurs licenciés peuvent offrir leurs services dans la région sinistrée.

Toutefois, actuellement, un travailleur de la construction qui n'habite pas en Outaouais ne peut pas s'y rendre pour y travailler, à moins de rares exceptions. Voilà pourquoi l'Association de la construction demande au gouvernement de revoir ces lois.