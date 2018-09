Il est sur la liste des délinquants sexuels à 22 ans

Un étudiant qui a abusé de sa voisine de chambre intoxiquée au Four Loko lors d’une fête se retrouvera dans le registre des délinquants sexuels jusqu’à ce qu’il soit âgé de 32 ans.

En février 2017 à Rimouski, la victime, dont l’identité est protégée par le tribunal, s’était réunie avec quelques amis et ils ont consommé de l’alcool.

Au cours de sa soirée, elle boit quelques shooters et près de quatre Four Loko, cette boisson controversée à haute teneur en alcool (11,9 %) et en sucre qui plaît particulièrement aux jeunes.