Il faut apprendre à partager l’environnement avec tout le monde

Je me suis sentie agressée en lisant la lettre de cette « propriétaire frustrée » qui se plaignait que la Régie du logement ait reconnu le droit d’une femme à laisser marcher son enfant dans son logement malgré les plaintes pour bruit faites à répétition par les locataires (un couple âgé) du dessous. Non, mais il y a des coups de pied qui se perdent parfois. Depuis quand un enfant doit-il cesser de vivre parce que les voisins n’ont plus de tolérance au bruit ? Qu’ils se rappellent donc leur jeune âge avant de hurler au loup quand il ne s’agit que piétinements d’enfant !

Vivre et laisser vivre

J’apprécie tout particulièrement votre dernier commentaire ainsi que votre signature. Tenant compte que le jour c’est fait pour vivre et la nuit pour dormir, il faut apprendre à partager nos lieux de vie et à laisser à chacun son espace d’action. C’est la seule façon de vivre harmonieusement en société et tout particulièrement dans une habitation à logements multiples.