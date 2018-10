J’ai essayé l’app MTL Trajet et je participe à un meilleur Montréal

Les problèmes de circulation à Montréal... s’il y a un sujet sur lequel on se résigne, c’est bien lui. On endure et on se dit qu’il n’y a aucune issue (littéralement...). Et si je vous disais qu’il y a une solution d’une simplicité déconcertante? Il suffit de télécharger l'application MTL Trajet sur votre cellulaire.

D’emblée, on est d’accord que le trafic ne va pas disparaître de lui-même. Pour rendre la circulation montréalaise plus fluide, il faut des données: savoir où ça bloque, les chemins préférés des piétons, des cyclistes et des automobilistes, pourquoi et comment tout ce beau monde se déplace. Avec l’analyse de ce type de données, il est possible d’aménager la ville pour que ce soit moins lourd.

C’est dans cet esprit que la Ville lance sa troisième étude MTL Trajet qui se déroule jusqu'au 28 octobre.

Ce qu’il faut faire

La participation à l’étude est extrêmement simple. Il suffit de télécharger l’application gratuite MTL Trajet, disponible pour Android et iOS. La suite se retrouve dans l'infographie présentée par En 5 Minutes.

À quoi ça sert, concrètement?

L'analyse des données compilées par MTL Trajet permettra d'aménager la ville afin de rendre la circulation plus fluide. Voici quelques exemples.

Admettons que pour vous rendre en vélo à votre travail, vous optez toujours pour une rue sans bande cyclable. L’analyse des données montre que vous êtes des centaines à utiliser cette rue chaque jour. Il est à parier que des modifications seront apportées dans ce secteur pour rendre compte de cette popularité.

Si, en voiture, vous retournez constamment sur vos pas dans le but de trouver un stationnement dans un quartier «sensible», l’analyse des données pourra permettre d’établir des mesures pour diminuer cette circulation «parasite». Les résultats de l’étude 2017 sont d’ailleurs disponibles pour consultation générale.

En somme, tout le monde y gagne!

En plus, il y a un concours! Dès que vous validez 25 déplacements, vous courez la chance de remporter l’un des nombreux prix, comme une passe de transport en commun, des abonnements BIXI, une montre intelligente, des cartes-cadeaux et des billets pour des événements.

Mais n’y a-t-il pas déjà eu une étude comme ça voilà quelque temps?

Cette édition de l’étude MTL Trajet est effectivement la troisième itération. Même si vous avez déjà participé aux éditions précédentes, il est important de garder ces bonnes habitudes. Les données recueillies pourront être consolidées avec la grande enquête Origine Destination réalisée par l’ARTM.

Plus il y a de téléchargements et plus il y a des trajets enregistrés, plus l’analyse sera précise et détaillée.

L’application MTL Trajet est téléchargeable dès maintenant, profitez-en!