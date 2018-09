La New York Review of Books s'excuse après la publication d'un essai de Jian Ghomeshi

NEW YORK | La New York Review of Books a réagi pour la première fois à la controverse entourant la publication d'un article de l'animateur déchu Jian Ghomeshi, qui avait mené à la démission de son dirigeant la semaine dernière.

Ian Buruma, le responsable de la prestigieuse revue, avait démissionné en raison d'un article rédigé par Jian Ghomeshi qui a été publié en ligne le 14 septembre, avant une éventuelle publication dans la revue en octobre.

Ce dernier, une ancienne vedette de la radio de CBC qui a été acquittée d'accusations d'agression sexuelle sur trois femmes en 2016, a rédigé un essai intitulé «Réflexions sur un hashtag», en référence au mouvement #MeToo. Dans cet article, il revenait sur son expérience après les accusations, allant jusqu'à évoquer des envies de suicide.

La publication de ce texte avait fait vivement réagir, des internautes accusant la revue de défendre Jian Ghomeshi.

Dans un communiqué non signé envoyé à plusieurs médias, la New York Review of Books a reconnu avoir fait des «erreurs» dans la présentation et l'édition de l'essai, tout en défendant la liberté d'expression de l'ancien animateur.

«Cet article a été montré à seulement un éditeur masculin durant le processus d'édition. La majorité des membres de l'équipe éditoriale (incluant six femmes) ont été exclus du processus éditorial», peut-on lire dans le communiqué.

Les gestionnaires de la revue ont également souligné que l'essai n'accordait pas suffisamment de place aux femmes qui se sont plaintes du comportement de Jian Ghomeshi. «Le ton de l'article semblait diminuer ou ignorer ce fait», ont-ils reconnu.

«La New York Review a une longue histoire de publications controversées et impopulaires et nous allons continuer dans cette voie. Cependant, dans le futur, nous espérons que notre édition égalera les standards auxquels la Review aspire», ont conclu les auteurs du communiqué.