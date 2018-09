7 produits de beauté à la citrouille pour les accros du «Pumpkin Spice»

L’automne est la plus belle saison pour tellement de raisons: on peut dormir sous nos couvertures sans mourir de chaud, on peut enfin ressortir nos morceaux préférés de notre garde-robe, les feuilles changent de couleurs ET le latté à la citrouille épicée est de retour. YAS!

Par contre, on fait quoi quand notre amour pour la citrouille dépasse le café et les muffins du Tim Hortons (encore une fois, miam)? On se tourne vers les soins pour la peau!

Voici nos incontournables beautés pour la saison de la citrouille épicée:

1. La collection Citrouille Vanillée de The Body Shop, entre 8$ et 17$.

Un beurre pour le corps, un gel de douche et une crème pour les mains, le tout dans des emballages magnifiques. On adore!

2. Le masque en feuille 24 carats Pumpkin de Too Cool For School, 10$.

Un masque en feuille qu’on garde jusqu’à 30 minutes pour un boost d’hydratation et de lumière après les journées grises d'automne.

3. Le masque exfoliant Overtime de Summer Fridays, 54$.

On le masse sur le visage pendant 60 secondes, puis on le laisse agir 10 minutes pour un peeling doux qui laisse la peau éclatante. Kim Kardashian l'aime, alors nous aussi!

4. Le masque à la citrouille et aux enzymes de Nolaskinsentials, 29$

Même principe que le précédent, mais pour un plus petit budget, on opte pour le masque Nolaskinsentials, vendu chez Urban Outfitters.

5. La bombe de bain Sparkly Pumpkin de Lush, 7$.

Lush prépare toujours des bombes de bain spéciales pour l’Halloween et celle-ci est de loin la plus cute et brillante en plus!

6. La palette Pumpkin Spice de Makeup Geek, 35$ (US).

Pour être bien honnête avec vous, elle est en rupture de stock depuis sa sortie, mais tout vient à point à qui sait attendre!

7. La collection Marshmallow Pumpkin Latte de Bath & Body Works, entre 10$ et 17$.

La collection est complète et on a beaucoup trop hâte de se faire un dimanche cocooning à la guimauve et la citrouille. MIAM.

