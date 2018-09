Parité et nouveautés à la Chambre de commerce

Le Grand lancement 2018-2019 de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) a offert plusieurs raisons de célébrer aux 400 femmes et hommes d’affaires présents, lundi, au pavillon Pierre-Lassonde du MNBAQ, en dévoilant un conseil d’administration paritaire et une signature renouvelée.

Pour la première fois en 209 ans, le conseil d’administration de la CCIQ est composé à parts égales d’hommes et de femmes. Un objectif fixé il y a quelques années, aujourd’hui relevé !

« Par leur expertise complémentaire, ces gens d’affaires influents provenant de différents secteurs d’activité nous aideront à accroître le rayonnement de la Chambre », souligne le président Jacques Topping.

De plus, le logo de la Chambre datant de plus de 15 ans fait maintenant place à une image plus actuelle accompagnée d’un slogan reflétant sa mission.

Accessibilité et diversité

« Rassembler pour créer, c’est contribuer à démocratiser la Chambre, la rendre plus accessible et plus diversifiée. La signature renouvelée nous donne les moyens d’innover, d’avancer et de maximiser la création de réseaux, de partenariats, d’opportunités d’affaires, d’expertises et de richesse. La Chambre devient ainsi un trait d’union entre gens d’affaires de tous âges et de tous les secteurs d’activité », a affirmé la présidente et chef de la direction, Julie Bédard.

Le Grand lancement 2018-2019 de la CCIQ a aussi permis de transmettre les nouvelles missions et vision de la Chambre, dans une formule festive avec DJ, live painting, espaces lounge, bouchées et cocktail signature créé par M. Cocktail.