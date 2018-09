Personne n’a besoin qu’on le force à croire

Je lis sporadiquement votre chronique et ça me démontre le bonheur que j’ai d’avoir pu traverser les ans et certains problèmes comme tout le monde, en ayant la capacité de les régler sans l’aide de personne. La lecture du commentaire de M. Michel Thériault me pousse à faire une mise au point concernant cette outrecuidance à critiquer la façon de penser des autres et à ainsi vouloir prouver aux non-croyants que dans le fond ils croient en un Dieu quelconque, mais qu’ils sont incapables de s’en apercevoir.

C’est aux gens tels que lui que je m’adresse. C’est un droit acquis que celui de croire en une religion, mais ça reste aussi une affaire personnelle. Alors une fois pour toutes, pourriez-vous nous foutre la paix avec vos croyances et vos religions ! Sachez que l’ère des apôtres est révolue.

Les différentes lectures ouvrent l’esprit et augmentent les connaissances, ce qu’interdisait le clergé à l’époque de la Grande Noirceur au Québec. De mon côté, après moult lectures diverses, notamment le Coran et la Bible, que 95 % des bons catholiques pratiquants n’ont jamais lue (autrement dit ils pratiquent une religion qu’ils ne connaissent pas), j’ai pu analyser cette grande question de la religion et me faire une idée bien à moi.

Je suggère fortement à tous les « croyants » de lire le Traité d’athéologie de Michel Onfray (grand philosophe français) que peu de gens connaissent. Pour ceux d’entre eux qui comprendront, cette lecture leur permettra de voir l’autre côté de la médaille, ce côté qui est éclairé et lumineux de connaissances, d’élargir leurs horizons et leur savoir, et qui par le fait même les libérera de cette étroitesse d’esprit, alors qu’ils croupissent dans le côté sombre, esclaves de croyances imposées par des clergés profiteurs. Cela leur permettra de comprendre autre chose que les sornettes qu’on leur a enseignées depuis leur tendre enfance par un lavage de cerveau.

Je terminerai en citant ce que disait Victor Hugo concernant le sujet qui nous occupe eux et moi et qui est l’objet de notre différent : « La liberté arrive lorsque disparaît l’ignorance ! » Monsieur Thériault, je vous souhaite la liberté.

Jacques Nalis

C’est un fait qu’il m’est donné de constater régulièrement que les croyants ont la fâcheuse tendance de vouloir évangéliser les non-croyants parce qu’ils les croient malheureux dans leur athéisme ou leur agnosticisme. De plus dans leur esprit, une vie spirituelle n’est possible qu’à l’intérieur d’une religion. Ce qui est faux. Par contre je pense que de nos jours la majorité des croyants le sont de manière plus lucide qu’autrefois. Mais je partage votre assertion sur le fait que plus on se renseigne, plus on lit, plus on ouvre son esprit, moins on a de chances de se laisser enfermer dans une pensée unique sclérosée.