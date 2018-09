Sergeev en veut plus

Après avoir inscrit huit points en quatre matchs préparatoires, Aleksei Sergeev a connu un début de saison un peu plus modeste que les chiffres qu’il avait présentés en présaison. Auteur de son premier but en carrière dans la LHJMQ, dimanche, contre le Phoenix de Sherbrooke, l’attaquant russe assure maintenant être prêt à prendre son envol.

Blanchi samedi lors de la visite de l’Océanic de Rimouski, Sergeev a inscrit le premier but des siens dimanche contre Sherbrooke à l’aide d’un tir précis qui a battu Brendan Creegan du côté rapproché.

« J’ai finalement marqué mon premier but et ça m’a permis de me sentir mieux sur la patinoire. Je suis maintenant prêt pour plus. J’aime beaucoup jouer ici, il y a de l’atmosphère dans l’aréna », a mentionné le jeune ailier de 18 ans par l’intermédiaire de son fidèle interprète et compagnon de trio, Philipp Kurashev.

Sergeev se dit d’ailleurs confiant en ses moyens. Questionné par un confrère à savoir si, à la lumière des deux premiers matchs de la saison régulière, il s’attendait à produire offensivement dans la LHJMQ, le Russe a répondu par un « bien sûr ! » clair et direct.

MEILLEUR À VENIR

Quant à Patrick Roy, il le répète depuis le début du camp d’entraînement : il ne souhaite pas imposer une pression inutile sur les épaules de son jeune Européen qui est encore en période d’adaptation, autant sur la patinoire qu’en dehors.

L’entraîneur se dit satisfait du jeu de Sergeev jusqu’à maintenant, mais croit que le meilleur est à venir.

« Je trouve qu’il joue du bon hockey et qu’il s’adapte bien. Je suis content de voir ça. Il fait de beaux jeux avec la rondelle et je pense qu’on va voir une bonne différence quand il va se sentir plus à l’aise. Il fait déjà bien, mais j’ai hâte de le voir quand il sera plus confortable, plus familier, et quand ce sera plus facile pour lui de communiquer. Je pense que ça va changer son jeu », a mentionné l’entraîneur.

À noter que le jeune Xavier Cormier a également inscrit son premier filet en carrière dans la LHJMQ, samedi.

LAWRENCE À L’HONNEUR

L’attaquant de 16 ans des Sea Dogs de Saint-Jean, Josh Lawrence, n’a pas mis de temps à faire sa marque dans la LHJMQ. À ses deux premières rencontres, le natif de Fredericton a récolté quatre buts et six points et a été nommé le joueur de la dernière semaine dans le circuit Courteau.

Lawrence était le sixième meilleur espoir en vue du dernier repêchage de la LHJMQ, mais il avait finalement été choisi au 15e rang au total, puisqu’il avait mentionné son intention de poursuivre son développement par la voie des collèges américains. Les Sea Dogs étaient toutefois parvenus à le convaincre de se joindre à eux.