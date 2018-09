Trudeau appelle le monde à suivre l'exemple de Mandela

NEW YORK | Le premier ministre Justin Trudeau a rendu hommage lundi à l’ancien chef d’État sud-africain Nelson Mandela, figure légendaire de la lutte contre l’apartheid, de la paix et de la liberté, lançant notamment un appel pour que le monde suivent ses traces lors d'un discours prononcé au siège des Nations unies à New York.

«Le message de paix de Nelson Mandela était fondé sur la conviction que nous faisons tous partie de la même communauté; que notre destin est lié à celui de nos concitoyens», a affirmé M. Trudeau dans la salle de l’Assemblée générale dans le cadre du Sommet Nelson Mandela pour la paix tenu à l’occasion de son centième anniversaire de naissance

Justin Trudeau a rappelé à l’auditoire que M. Mandela a été nommé citoyen canadien honoraire en 2001 et que «nos anciens premiers ministres Mulroney et Clark étaient parmi les Canadiens qui se sont fermement opposés au régime de l’apartheid, faisant pression auprès des dirigeants du monde et des organismes multilatéraux».

«Je me souviens également de l’impact profond qu’il a eu sur mon père qui admirait son caractère et son combat pour la justice. Ils en ont longuement discuté, d’ailleurs, lors de leur rencontre dans les années 90», a-t-il ajouté.

Il a aussi mentionné que Nelson Mandela «a toujours fait appel à notre humanité commune». «Cela doit être le fondement de toute paix durable. Cent ans après sa naissance, il est normal que les dirigeants de toutes les nations se souviennent de [lui].»

Justin Trudeau a souligné qu’«en rendant hommage à l'héritage de Nelson Mandela, le Canada réaffirme sa détermination à faire avancer le travail qu'il a entrepris». «Le Canada continuera à dénoncer le traitement injuste des minorités raciales et ethniques, des femmes et des filles, des peuples autochtones. Nous continuerons à prendre la défense des Rohingyas, des Yazidis du nord de l’Irak et du peuple vénézuélien.»

«Le Canada défendra toujours la démocratie, la primauté du droit et les droits de la personne au pays et à l’étranger.»