Une édition familiale pour le Comiccon

Événement qui a vu le jour à l’automne 2014, le Comiccon de Québec fêtera, les 20 et 21 octobre, son cinquième anniversaire. Les organisateurs ont décidé, pour cette nouvelle édition, d’offrir la gratuité aux enfants de 11 ans et moins.

Au bout du fil, Jason Rockman, porte-parole des Comiccon de Québec, Montréal et Ottawa, explique que l’événement présenté au Centre des congrès mettra l’accent sur la famille.

« Les Comiccon de Montréal et d’Ottawa mettent le focus sur les invités, mais la situation et l’intérêt sont différents à Québec. On a constaté, au cours des trois dernières éditions, que les gens sont plus intéressés par les costumes, le cosplay, qui est très populaire, et par les différents exposants », a-t-il indiqué, lors d’un entretien.

Une nouvelle grille tarifaire a été mise en place afin d’accueillir la famille. Les billets qui donnent accès à la salle principale, où l’on retrouve les différents exposants, sont de 9 $, le samedi, et de 8 $, le dimanche, en prévente, pour les 12 ans et plus. Un forfait week-end, au coût de 27 $, aussi disponible en prévente, donne accès à toutes les activités parallèles, comme les concerts et les conférences.

La BD, les comic books, les jeux vidéo, le cinéma, la télévision, les anime, la grande mascarade du samedi et tout ce qui touche à la fiction fantastique seront à nouveau au cœur du Comiccon de Québec.

L’endroit sera transformé en une immense zone familiale avec des jeux gonflables, des ateliers de maquillage et de confections de bijoux, des prestations des lutteurs de la North Shore Pro Wrestling et des zones de jeux vidéo. On retrouvera aussi des commerçants d’articles de collection et de jouets. L’autobot Bumblebee des Transformers et le jeep de Parc jurassique seront de la fête. La costumadière Marie-Claude Bourbonnais a aussi confirmé sa présence.

Déjeuner avec les Vikings

Plus de 70 personnages de l’univers Star Wars participeront, comme l’an dernier, à cette édition. Les membres de la Forteresse impériale du Québec (501e légion) personnifieront, avec le souci du détail, les habitants de cette saga créée par George Lucas.

Les membres de Vikings Cosplay Québec incarneront les personnages de la série télévisée Vikings, diffusée sur les ondes de Super Écran et sur Ztélé. Les visiteurs pourront s’attabler avec les Lagertha, Floki, Ragnar, Rolo, Bjom, Astrid, Torvi et autres, lors d’un banquet spécial, à coût modique, où les profits seront remis au Club des petits déjeuners. Il sera aussi possible d’enfiler une armure ou un costume viking et de se faire photographier à leurs côtés.

L’Orchestre à vents de musiques de film, constitué de 50 musiciens, sera de retour avec une prestation consacrée aux thèmes de Star Wars et une autre aux jeux vidéo.

► On peut obtenir plus d’information en consultant le site comicconquebec.com.