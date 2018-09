Cafouillage et confusion autour du vote par anticipation

QUÉBEC | La multiplication du nombre de jours pour le vote par anticipation a créé un cafouillage si bien que certains électeurs ne savaient plus où aller pour exprimer leur droit de vote.

Afin d’inciter les citoyens à voter en grand nombre, le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) a prévu cette année sept jours pour le scrutin par anticipation, dont les deux journées traditionnelles de dimanche et lundi. Dans ce dernier cas, il fallait se rendre à l’endroit indiqué sur la carte d’information renvoyée par la poste.

Or, avant dimanche et lundi, les électeurs pouvaient aussi voter par anticipation vendredi et samedi, tout comme mardi à jeudi prochain, mais seulement au bureau du directeur de scrutin de leur circonscription.

Une porte-parole a confié lundi à l’Agence QMI que cette situation a entrainé une confusion dans «quelques régions du Québec», combinée à quelques «lenteurs informatiques» et à un achalandage important dans certains bureaux de vote.

«C’est sûr qu’on [tire] une leçon de la situation, a affirmé en entrevue à TVA Nouvelles Julie St-Arnaud-Drolet, une autre porte-parole du DGEQ. Par le passé, on n’a jamais fait la promotion du vote dans les bureaux des directeurs du scrutin. C’est ce qu’on a essayé de mettre de l’avant cette année parce qu’au total ça offre sept jours aux électeurs pour voter par anticipation.»

Selon les dispositions de la loi, le vote par anticipation classique se déroule le dimanche et lundi, ce qui a entrecoupé les votes au bureau du directeur de scrutin, «ce qui fait ça peut devenir effectivement mêlant pour l’électeur», a reconnu Mme St-Arnaud-Drolet.

Malgré tout, le taux de participation du vote par anticipation s’élevait lundi à près de 9 % et c’est dans la grande région de Québec que les électeurs se sont le plus déplacés.

Selon les chiffres publiés par le DGEQ, ce sont les électeurs de Louis-Hébert qui se sont le plus prévalus de cette occasion, alors que près de 15 % des électeurs ont voté à l’avance.

Outre Louis-Hébert, Lévis (13,53 %), Taschereau (13,38 %), Jean-Talon (13,08 %), Charlesbourg (12,76 %), Vanier-Les Rivières (12,51 %), Jean-Lesage (11,37 %) et Chauveau (11,13 %) sont les circonscriptions où les gens ont voté le plus jusqu’à maintenant.

Ailleurs au Québec, les électeurs de Sherbrooke (12,31 %), Bertrand (11,08 %), Gaspé (11,39 %), Rosemont (11,29 %) se sont aussi déplacés en grand nombre.

À l'opposé, les électeurs d'Ungava (3 %) ont été les moins nombreux à exprimer leur choix ces derniers jours.

Les électeurs peuvent encore voter mardi et mercredi, de 9 h à 21 h, ainsi que jeudi, de 9 h à 14 h. Ils doivent toutefois se rendre au bureau du directeur de scrutin de leur circonscription. Pour voter, il faut avoir une pièce d’identité officielle, comme sa carte d’assurance maladie, son permis de conduire ou un passeport.