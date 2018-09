Le CH renverse les... Marlies

TORONTO | Les Maple Leafs feront partie des aspirants à la coupe Stanley cette saison. Mais le temps d’un soir, Mike Babcock avait probablement le sentiment de diriger les Marlies de Toronto, l’équipe championne dans la Ligue américaine le printemps dernier.

Le Canadien a profité d’une formation sans saveur des Maple Leafs pour l’emporter facilement 5 à 1, lundi, au Scotiabank Arena. On oubliera rapidement le pointage final, tout comme la présentation de cette autre rencontre préparatoire.

Pour la visite du CH à Toronto, Babcock a reposé tous les gros canons des Leafs. Les John Tavares, Auston Matthews, Mitch Marner, Patrick Marleau, Nazem Kadri, Morgan Rielly, Jake Gardiner et Frederik Andersen ont regardé leurs jeunes coéquipiers des gradins.

À l’image des Leafs, le CH a également offert une chance à plusieurs jeunes de jouer un autre match préparatoire. Mais il y avait quand même quelques réguliers au sein de la formation des visiteurs avec les Artturi Lehkonen, Joel Armia, Charles Hudon, Matthew Peca, Karl Alzner et Antti Niemi.

« Les Leafs avaient neuf vétérans et nous en avions 11, a mentionné Claude Julien. Ça ne faisait pas une grosse différence. »

Un « A » pour Froese

Il y a des signes qui ne mentent pas. Pour ce match préparatoire, Pierre Gervais a cousu des « A » sur les gilets d’Alzner, Lehkonen et Byron Froese. Oui, Froese pourra dire qu’il a déjà porté une lettre avec l’uniforme du Tricolore sur ses épaules. Dans le camp des Leafs, c’était encore plus évocateur alors que Connor Carrick, Kasperi Kapanen et Colin Greening portaient des « A ». Des trois, seul Carrick a passé toute la dernière saison avec le grand club.

En matinée, Babcock avait affiché ses couleurs en disant qu’il profiterait de cette rencontre pour évaluer des candidats pour des postes au sein de son quatrième trio. Le gourou de l’équipe canadienne aux Jeux olympiques a toutefois oublié de penser à ses propres partisans, qui avaient déboursé quelques dollars pour ce spectacle.

Des doublés

Xavier Ouellet et Lehkonen ont chacun déjoué à deux reprises Garret Sparks, qui a connu un départ très difficile. Charles Hudon a marqué l’autre but du CH.

Si Lehkonen et Hudon ont déjà leur place dans le vestiaire de l’équipe, Ouellet a fait un pas de plus dans la bonne direction. L’ancien défenseur des Red Wings de Detroit a joué un fort match aux côtés de Brett Lernout. Ouellet n’est pas le défenseur le plus rapide, mais il bouge bien la rondelle et il prend de bonnes décisions.

« Ça fait du bien pour le moral d’en marquer deux, je n’avais pas fait ça depuis longtemps, a raconté Ouellet. Au-delà des deux buts, je retiens surtout que j’ai été intense et j’étais solide dans ma zone. Les buts sont des bonis, rien de plus. »

Encore Kotkaniemi

Utilisé pour la quatrième fois en cinq sorties depuis le début du camp, Jesperi Kotkaniemi a poursuivi sur sa lancée. Le Finlandais a obtenu une passe sur le premier but du match, celui de Lehkonen, mais il a surtout offert plusieurs bonnes présences. Le troisième choix au total au dernier repêchage a une très bonne vision du jeu qui lui permet autant de générer de l’attaque que d’intercepter les passes des défenseurs adverses.

Au centre de Michael Chaput et Armia, Kotkaniemi a passé un autre test. Mais il n’a toujours pas affronté de gros centres de la LNH. S’il devait rester à Montréal en début de saison, il jouerait contre les Tavares et Matthews des Leafs, Sidney Crosby et Evgeni Malkin des Penguins, et Anze Kopitar des Kings.

Devant le filet, Niemi a facilement ralenti les ardeurs de l’équipe B des Maple Leafs. C’était déjà écrit dans le ciel, mais le Finlandais sera l’adjoint de Carey Price.