VILLENEUVE, Thérèse



À l'Hôpital St-Sacrement, le 22 septembre 2018, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Thérèse Villeneuve, épouse de feu monsieur Gaëtan Gagnon, fille de feu Charles Villeneuve et de feu Juliette Girard. Elle demeurait à Québec.de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil ses filles: Michelle (David McCready), Joanne (John Hall), Hélène, ses frères et sœurs : Lucille (feu Roland Girard), feu Guy (Armande Rousseau), Jacques (Margot Poitras), ses nièces : Lise Villeneuve (Richard Lemoine), Nicole Girard (Claude Villeneuve), Lise Girard; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon : feu Hervé (feu Ghislaine Grant), feu Antonio (feu Marie-Anne Bernier), feu Noëlla, feu François, feu Jean-Luc (feu Béatrice Bernier), feu Marc-Nil (feu Hilda Sirois), feu Bertrand, feu Rosaire, feu Dominique (feu Madeleine Perron) ainsi que ses cousins, cousines, parents et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 1434, Rue Sainte-Catherine Ouest, Bureau 500, Montréal, QC, H3G 1R4, tél.: 514 871-1551