PLEAU, Jean-Paul



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 19 septembre 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Pleau époux de feu madame Marie-Thérèse Déry. Il demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléancesà partir de 13h,et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMonsieur Pleau laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie, Denis (Hélène Perron); ses petits-enfants : Sarah, Léonie (David Cliche Plourde); Florence (Olivier Roy) et Antoine; ses arrière-petites-filles : Blanche et Alice. Il était le frère et le beau-frère de : feu Noël (Rollande Bureau), Gaston, feu Claude, feu Robert (Louise Tessier), feu Julien, André (Yvette Gingras), Adrien (Armande Marcotte), Jean-Jacques (Pauline Jacques), Jeanne-D'Arc (Marc Dussault), feu Jean-Guy, feu Martin, Gisèle (Jean-Yves Hardy); Paul-André Déry (Marie-Paule Barrette), Gisèle (Jean-Louis Pelletier), feu Marcel (feu Jeannine Bisson), feu Alphonse (feu Louiselle Gauthier), feu Louis-Philippe Déry. Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements à Line et Denise de la Résidence Les Fées du Mieux-Être de Cap-Santé pour leur dévouement.