Auger-Aliassime passe au deuxième tour à Chengdu

Le jeune Québécois Félix Auger-Aliassime a défait le Chinois Yibing Wu en trois manches de 6-3, 6-7 (2) et 6-1, mardi, pour passer au deuxième tour du tournoi de Chengdu, en Chine.

La logique a ainsi été respectée, la 147e raquette mondiale ayant raison du 423e joueur au monde. Auger-Aliassime a toutefois trimé un peu plus dur que prévu, lui qui a été dominé 7-2 lors du bris d’égalité de la deuxième manche.

L’athlète de 18 ans a mis sa première balle en jeu 67 % du temps. Il n’a perdu qu’un seul jeu au service, parvenant à sauver cinq des six balles de bris auxquels il a fait face. Auger-Aliassime a converti quatre de ses 11 occasions de briser Wu, un joueur du même âge que lui.

Le Montréalais a rendez-vous avec le Sud-Coréen de 22 ans Hyeon Chung, 23e raquette mondiale, au prochain tour.

Auger-Aliassime s’est qualifié pour le tableau principal du tournoi à titre de «lucky loser».

Pospisil avance

Le Canadien Vasek Pospisil a également franchi le premier tour, triomphant du Moldave Radu Albot en deux manches de 6-3 et 6-4.

Pospisil, 86e au classement de l'ATP, a réussi huit as et n'a commis qu'une double faute. Il a remporté 83 % des points sur son premier service et a brisé quatre fois le service d’Albot (102e joueur au monde) en six occasions.

Au deuxième tour, Pospisil croisera le fer avec le Portugais Joao Sousa, 50e raquette mondiale.