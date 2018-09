Butler-Balmir: un duel qui suscite beaucoup d'intérêt

Dans moins de deux semaines, le 6 octobre à Québec, Steven Butler va remonter dans le ring pour disputer son 27e combat professionnel.

Ce sera un duel contre un autre boxeur québécois, Jordan Balmir. Cet affrontement à saveur locale suscite beaucoup d'intérêt.

C'est le boxeur de Drummondville qui a lancé ce défi à Butler, qui a aussitôt sauté sur l'occasion. Tellement que leur duel a été organisé en moins de 24 heures!

«Balmir va se demander pourquoi il m'a "challengé", mais il est courageux!», a lancé Butler en entrevue.

Un combat local, c'est toujours vendeur auprès des amateurs. Pour les boxeurs, ça ajoute une bonne dose de pression et d'émotion.

«On a vu des guerres comme Hilton-Ouellet. Des combats locaux, c'est émotif, ça met de la passion, a souligné l'entraîneur de Butler, Jean-François Bergeron.

«Balmir, c'est un gars populaire, alors c'est sûr que ça va faire la même chose. On a préparé Steven à prendre ça le plus relax possible et à être concentré sur ce qu'il a à faire.»

Invaincu en 10 combats professionnels, Balmir fait figure de négligé. Confiant, le boxeur de 25 ans pense qu'il va surprendre tout le monde en battant Butler.

Mais le clan du Montréalais ne partage pas cet avis.

«Je souhaite bonne chance à Balmir! La confiance est un élément indispensable en boxe, mais je ne pense pas qu'il peut battre Steven, a indiqué l'entraîneur Rénald Boisvert.

«Ce qu'on veut, c'est un bon combat. S'il peut résister aux attaques de Steven pendant plusieurs rounds, c'est tant mieux.»

L'équipe de Balmir pense que Butler se fera bousculer et qu'il videra rapidement son réservoir. Une prédiction qui a fait sourire le principal intéressé.