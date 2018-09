Comment perdre un «e»

Le 19 septembre, cette chronique a omis la lettre finale e à l’expression prendre (quelqu’un) à partie. Cette lettre essentielle occupait pourtant sa place dans la même locution dans les chroniques du 31 juillet 2015 et du 13 octobre 2016, entre autres, et dans mon petit livre 350 mots pour soigner votre français. Alors où était passé ce diable de e final dans la chronique du 19 septembre ? Deux lecteurs, M. Zelano et C. Camberlain, s’en sont montrés... étonnés. Où était ce fameux e ? Mystère ? Faute d’inattention plutôt. Eh oui, on dit faute d’inattention et non faute d’attention. Dans l’expression faute (ou erreur) d’inattention, le mot inattention exprime la cause de l’erreur. Une faute d’attention aurait, elle, été commise à cause d’un moment d’attention ? Illogique ! La locution faute d’attention existe pourtant. On la trouvera souvent en début de phrase et sans déterminant. Ex. : Faute d’attention, Gilbert a pris la mauvaise route. Ce qui, si on allongeait la sauce, permettrait que l’on écrive « faute d’attention, j’ai commis une faute d’inattention ».