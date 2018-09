Concordia: une première faculté de génie canadienne à porter le nom d’une femme

MONTRÉAL – Après avoir été la première femme à obtenir un doctorat en génie du bâtiment à l’Université Concordia, la dirigeante d’entreprise Gina Parvaneh Cody a fait, lundi, un don de 15 millions $ à l’université montréalaise. La faculté de génie et d’informatique va désormais porter son nom.

L’École de génie et d’informatique Gina-Cody est ainsi la première faculté de génie au Canada à porter le nom d’une femme.

Partie d’Iran en 1979 avec 2000 $ en poche lorsqu’elle était jeune étudiante, Gina Cody attribue une part de son succès à la bourse d’entrée que l’Université Concordia lui a accordée. «Concordia m’a accueillie et m’a apporté un soutien qui a changé ma vie. J’ai fait ce don pour la prochaine génération, pour que plus d’étudiants puissent réussir comme moi», a déclaré l’ingénieure en bâtiment.

«Aller à l’université est le meilleur moyen pour les femmes, les personnes de couleur, les Autochtones et les membres d’autres minorités de réaliser leurs rêves. Voilà pourquoi je suis profondément attachée à Concordia et j’ai choisi de faire ce don. J’espère qu’il incitera d’autres fiers diplômés à donner pour aider encore plus d’étudiants à poursuivre leurs rêves», a-t-elle ajouté.

En 2010, Gina Cody figurait parmi les 10 entrepreneures les plus influentes selon la revue Profit. Mme Cody a pris sa retraite en 2016.

Ce don «historique» financera des bourses d’études et permettra la création de trois nouvelles chaires de recherches ainsi que d’un fonds axé sur la promotion de l’équité, de la diversité et de l’intégration.

Selon l’organisme Ingénieurs Canada, les femmes représentent seulement 20 % des étudiants en génie à l’échelle du pays. Et selon Statistique Canada, seulement 12,8 % des ingénieurs sur le marché du travail sont des femmes.