Contrat de sept ans pour Shea Theodore à Las Vegas

Les Golden Knights se sont entendus lundi avec le défenseur Shea Theodore sur un contrat de sept ans d'une valeur de 5,2 millions de dollars par saison.



Lors du dernier calendrier régulier avec la formation du Nevada, le joueur de 23 ans, en 61 matchs, a amassé 29 points, dont six buts, et n'a écopé que de 14 minutes de pénalité.



L'arrière a de plus participé à toutes les rencontres éliminatoires de son équipe et a terminé les séries avec une récolte de trois filets et sept mentions d'aide.



Le choix de premier tour des Ducks d'Anaheim (26e au total) en sera à sa quatrième saison dans le circuit Bettman, lui qui a actuellement produit 46 points en 114 rencontres dans la LNH.



Le Britanno-Colombien s'est joint aux Knights en 2017. L'organisation avait fait son acquisition par une transaction lors de la soirée du repêchage d'expansion.



Il avait toutefois commencé la saison précédente dans la Ligue américaine de hockey (AHL) avec les Wolves de Chicago.