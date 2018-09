LABRIE, Lise Gingras



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 21 septembre 2018, à l'âge de 67 ans, est décédée dame Lise Gingras, épouse de monsieur Pierre Labrie. Elle était la fille de feu dame Gemma Tessier et de feu monsieur Gaston Gingras. Elle demeurait à Québec.le jeudi 27 septembre 2018 de 17h30 à 21h et le vendredi 28 septembre 2018 de 9h à 11h.et de là au cimetière de la Souvenance. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Pierre Labrie, ses enfants : feu Pierre Jr. et Émilie Labrie; ses frères et sœurs : Gaétane Gingras (Hervé Prévost), Georges Gingras (Ginette Simard), Jacinthe Gingras (Gaston Paradis), Serge Gingras (Chantale Harvey), Julie Gingras (Éric Latulippe) et Éric Gingras (Sandra Lemire); ses beaux-frères et belle-sœur : René Jr. Labrie et Jean Labrie (Martine Hamel); ses filleuls et filleules : Éric Gingras, Isabelle Gingras et Pierre-Michaël Prévost. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'aile A du 5e étage de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Corporation des jeunes handicapés de Charlesbourg, 7575 Boulevard Henri-Bourassa, Québec (QC), G1H 7K4, Tél. : (418) 627-3897.