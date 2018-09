Jesperi Kotkaniemi: difficile de juger

Jesperi Kotkaniemi est destiné à une belle carrière dans la Ligue nationale. Plus personne ne peut en douter. Ne pensons plus à Brady Tkachuk et à Filip Zadina. Le Finlandais est appelé à devenir le joueur de centre numéro un que le Canadien recherche depuis près de 20 ans. Enfin !

La question est de savoir maintenant s’il est prêt à jouer dans la LNH cette année ou s’il doit disputer une deuxième saison dans la Ligue élite finlandaise.

Le débat alimente les conversations depuis que le jeune homme accumule les bonnes notes dans les matchs préparatoires.

Mais il faut faire la part des choses.

Comment peut-on faire une évaluation juste d’une recrue de 18 ans à ce temps-ci de l’année ?

Des moitiés d’équipes

Les équipes jouent avec la moitié de leurs effectifs réguliers. Les formations du Canadien et des Leafs ne fourmillaient pas de gros noms, hier soir.

Les six premiers attaquants des Leafs étaient absents, en l’occurrence John Tavares, Auston Matthews, Mitch Marner, Patrick Marleau, Nazem Kadri et William Nylander, qui se fait tirer l’oreille pour signer un nouveau contrat.

Les deux premiers défenseurs, Morgan Rielly et Jake Gardiner, ainsi que le gardien attitré Frederik Andersen n’étaient pas de la partie non plus.

Du côté du Canadien, Jonathan Drouin, Brendan Gallagher, Paul Byron, Tomas Tatar, Phillip Danault, Carey Price, Victor Mete, Noah Juulsen, Jeff Petry, Mike Reilly et David Schlemko avaient été laissés à Montréal.

Ça ne donne pas un grand spectacle. Le niveau d’intensité est moins élevé. Les vétérans mettent la pédale douce. Ils veulent éviter les blessures.

Attendons octobre

Le sort de Kotkaniemi se jouera probablement à la suite des deux derniers matchs du calendrier préparatoire, soit demain soir contre les Leafs au Centre Bell et samedi à Ottawa.

Ce sera l’occasion pour Claude Julien d’utiliser son personnel régulier. En l’absence de Max Domi, Kotkaniemi devrait à nouveau avoir la chance de se faire valoir. Ces rencontres devraient déterminer son statut pour le début de la saison régulière.

S’il commence la saison à Montréal, c’est là que l’on saura s’il est vraiment prêt pour la LNH.

Rappelons-nous Mikhail Sergachev, il y a deux ans. Après avoir connu un excellent camp d’entraînement, la réalité l’avait frappé en pleine face lors du match inaugural à Buffalo. Il avait pris part à quatre matchs avant d’être retourné aux Spirits de Windsor, de la Ligue de l’Ontario.

Il faut dire que la marche est encore plus haute pour un défenseur et un gardien.

Reste que la LNH n’est pas donnée à tous les joueurs de 18 ans.

Kotkaniemi ne possède pas la stature d’un joueur mature. Il va trouver les mises en échec plus percutantes. Les adversaires ne lui feront pas de cadeau. Ils vont l’intimider comme il ne l’a sans doute jamais été depuis qu’il pratique le hockey.

C’est là que l’on saura s’il est vraiment prêt ou non. Mais on ne pourra pas parler d’un échec s’il est retourné à son club finlandais.