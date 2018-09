Elles sont sinistrées, mais déjà au boulot

GATINEAU | Elles ont beau ne plus avoir d’endroit à elles où dormir après qu’une tornade eut endommagé leur appartement vendredi, une mère et sa fille n’ont d’autre choix que de rentrer travailler.

« Nous autres, on est à faible revenu. On n’est pas assurées. On n’a pas le choix de continuer [à travailler], sinon, on se ramasse où ? » demande Cindy Vanasse, 30 ans.

Sa mère, Linda Vanasse, et elle, sont évacuées de leur appartement de la rue Georges-Bilodeau, à Gatineau.

Elles se considèrent chanceuses, et ce, bien que les vitres aient éclaté, des débris ont envahi l’endroit, leurs souvenirs sont perdus, leurs lits et la plupart de leurs biens électroniques sont irrécupérables. C’est que leurs voisins de l’étage supérieur n’ont même plus de toit.

Mère et fille ont pu, enfin, aller récupérer quelques biens hier matin.

« Aujourd’hui, c’est vraiment en mode survie. Il faut sauver ce qu’on peut, puis continuer », lance Cindy Vanasse.

« On est venues chercher du linge chaud parce qu’il commence à faire froid, continue-t-elle. De la nourriture qui nous restait, les choses non périssables. On a été capables de sauver un ordinateur, c’est au moins ça. »

Pas d’hôtel

Pour le reste, « on a tout tassé dans le milieu de l’appartement pour essayer de sauver le plus possible parce qu’on sait que la pluie s’en vient [aujourd’hui]. On a tout bougé dans le milieu pour essayer de sauver le plus possible. »

Évacuées après la tornade de catégorie F2, elles ont été ballottées d’un endroit à l’autre depuis. Impossible d’avoir une chambre d’hôtel via l’aide fournie aux sinistrés. Malgré tout, elles rentrent toutes deux travailler.

« Mon patron [au Dollarama] essaye de m’aider. Il ne veut pas que je lâche ma job, parce que je tombe sur l’aide sociale et que je me mets encore plus dans la marde », conclut Line Vanasse.