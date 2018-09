Ils ont eu 10 minutes pour récupérer leurs biens

Un toit dans son salon

Ils venaient d’arriver

Photo Guillaume St-Pierre

Une famille de réfugiés colombiens arrivés au Canada il y a un an et demi a tout perdu après le passage dévastateur d’une tornade dans un quartier de Gatineau. Hier, Carlos Conde, sa conjointe et sa belle-mère sont venus récupérer des vêtements pour les trois enfants.