Jour J - 6 : Réformer le mode de scrutin... ou pas

Dernière ligne droite de la campagne électorale. À cette même heure la semaine prochaine, nous devrions savoir qui a remporté les élections et aura le privilège de former le gouvernement.

Si la tendance se maintient, nous pourrions demeurer sur le bout de notre siège jusqu’à tard et même devoir attendre le résultat de recomptages judiciaires pour en avoir le cœur net.

Les risques d’un gouvernement minoritaire

Pour le moment, tout indique que le prochain gouvernement pourrait être minoritaire. Il sera donc intéressant de voir combien d’élus de chaque parti feront leur entrée à l’Assemblée nationale et quelle dynamique s’y établira.

Dans un texte à la fois surnaturel et réaliste , Antoine Robitaille décrit ce qui pourrait se produire si l’issue du vote n’est pas claire comme de l’eau de roche. La perspective qu’il décrit est à la fois excitante pour ceux qui mangent de la politique et terrifiante pour les observateurs qui cherchent la stabilité, notamment les institutions financières.

Nombreux sont les électeurs qui souhaitent vivement l’élection d’un gouvernement minoritaire. Ils ont l’impression qu’un tel gouvernement serait plus prudent et assurerait une meilleure gestion des deniers publics pour éviter de se faire montrer la porte dans les 18 mois suivant son élection.

Cette réflexion ne tient pas compte du risque de lier les mains d’un gouvernement. Une situation minoritaire oblige les élus à négocier ferme et à chercher des compromis. Or, ce dont on a le plus besoin en ce moment c’est d’une direction ferme et claire.

En croyant qu’un gouvernement minoritaire, c’est un bon gouvernement, on oublie que les « machines » et les fonctionnaires sont très puissants au Québec. Devant un gouvernement incertain, les fonctionnaires tendent à ralentir la réalisation de certains projets et le traitement de différents dossiers.

On le comprend, personne n’aime changer de méthode de travail et d’orientation stratégique tous les 18 mois, selon l’humeur du patron du moment. Le réflexe le plus fréquent est de tout mettre sur la glace en attendant d’avoir une direction claire pour aller de l’avant.

Et la proportionnelle ?

À la redéfinition de notre paysage politique, plusieurs juxtaposent la nécessité d’une réforme du mode de scrutin. La fin du bipartisme que nous connaissons impose une réflexion quant à la place réelle qu’obtiendront les tiers partis à l’issue du vote.

En ce moment, on constate une répartition de plus en plus égale des intentions de vote entre 4 partis politiques. L’actuel mode de scrutin tend à surreprésenter les partis traditionnels au détriment des nouveaux venus et des partis marginaux.

Le 7 septembre dernier, L’actualité publiait une comparaison entre le résultat qui serait obtenu avec le mode de scrutin actuel et le mode de scrutin propositionnel.

La différence est claire. Le PQ et Québec solidaire, qui sont respectivement 3e et 4e dans les intentions de vote en ce moment, seraient beaucoup mieux représentés à l’Assemblée nationale. Mais la probabilité d’un gouvernement majoritaire, donc plus stable, serait à toutes fins utiles nulle.

Est-ce que les citoyens y trouveraient vraiment leur compte ? Celles et ceux qui ont besoin d’un lien direct avec leur député bénéficieraient-ils toujours de la même relation de proximité ? Les maires qui doivent négocier régulièrement avec les élus auraient-ils toujours autant de facilité à obtenir des rencontres, de l’écoute et de l’accompagnement ?

Rien n’est moins certain.

Au minimum, une vaste majorité des élus devraient être en faveur d’une réforme du mode de scrutin avant de considérer aller de l’avant. Pour le moment, on est loin de la coupe aux lèvres.