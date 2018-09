La Chambre de commerce et d'industrie de Québec veut davantage d’immigrants

Affirmant que l’enjeu de la main-d’œuvre est la priorité de la communauté d’affaires, la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) réclame que la région de Québec accueille davantage d’immigrants.

C’est ce que Julie Bédard, présidente et chef de direction de la CCIQ, a mentionné mardi en point de presse.

Cette dernière espère qu’il y ait « une main-d’œuvre francophone afin de pallier rapidement aux besoins du commerce de détail et des entreprises de service [et] une main-d’œuvre bilingue pour les restaurateurs, les hôteliers et nos entreprises qui font affaire à l’extérieur du Québec ».

Elle ne se mouille pas

Mme Bédard n’a pas voulu s’avancer sur des chiffres précis, même si le maire Labeaume voudrait que Québec accueille 10 % des nouveaux arrivants du Québec, ce qui correspondrait au poids démographique de la Capitale-Nationale dans la province.

À moins d’une semaine du scrutin du 1er octobre, Mme Bédard n’a pas non plus voulu commenter la position de la Coalition Avenir Québec (CAQ) qui ferait baisser les seuils annuels d’immigration au Québec de 52 000 à 40 000.