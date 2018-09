La demande en eau a bondi de 18% à Trois-Rivières cet été

TROIS-RIVIÈRES | La ville de Trois-Rivières a dû pomper 18 % plus d'eau qu'à l'habitude pour parvenir à abreuver ses citoyens au cours des nombreuses canicules qui ont ponctué le dernier été.

L'usine de filtration de Trois-Rivières a pompé pas moins de 5,2 millions de mètres cubes d'eau en mai, juin juillet et août, en hausse vis-à-vis des 4,4 millions de mètres cubes qui avaient été traités l'an dernier lors des mois correspondants.

Le remplissage des piscines, l'arrosage des pelouses et l'irrigation des jardins sont évoqués pour expliquer cette hausse. Cependant, malgré cet effort additionnel, le système de filtration et de distribution d'eau potable de la ville était encore loin d'atteindre sa capacité limite, a assuré la Ville.

En parallèle de cette hausse de la consommation d'eau, le nombre d'interventions de la Patrouille de l'eau a augmenté, passant de 816 en 2017 à 1042 cet été. Soixante-dix constats d'infraction ont été remis à des citoyens, notamment parce qu'il ne respectait pas le règlement sur l'arrosage.

«Souvent ce sont des citoyens qui nous ont appelés. Alors, on dépêchait les patrouilleurs de l'eau pour leur expliquer la règlementation municipale», a indiqué le porte-parole de la Ville, Yvan Toutant.

Le plus souvent, les interventions se sont soldées par de l'information ou des avertissements.

L'impact des fortes chaleurs s'est aussi fait sentir au parc de l'île Saint-Quentin, où les visiteurs ont accès à une plage. Le nombre d'entrées, sans compter les membres et les groupes d'enfants, est passé de 30 000 à 50 000 entre les étés 2017 et 2018.

Les espaces verts, la plage sur le fleuve et la piscine ont été particulièrement courus. «On est vraiment choyés. On a même prolongé les heures de piscine pour accommoder les gens. On l'a fait à plusieurs reprises», a souligné la porte-parole de la Corporation de l'Île Saint-Quentin, Line Bourgelas.