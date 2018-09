La modération n’a pas meilleur goût

Une campagne des extrêmes c’est un jour se faire proposer de retourner des immigrants chez eux et l’autre se faire dire que son CELI pourrait être fermé ou que toutes entreprises québécoises devraient être nationalisées. C’est se retrouver bien loin du centre et bien malheureusement, bien loin de la gauche modérée.

La guérilla entre le centre de gauche et l’extrême gauche permet à la droite au Québec de prendre de plus en plus de place au fur et à mesure que l’individu devient roi, qu’il se débranche de ses chicanes de clochers.