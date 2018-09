«La priorité est d’avoir du plaisir», selon Clément

Véritable coup d’envoi de la saison des équipes de volleyball du Rouge et Or de l’Université Laval, la 27e édition du Challenge SSQ mettra en vedette les Rams de Ryerson chez les femmes et les Wesmen de Winnipeg chez les hommes les 28 et 29 septembre au PEPS.

La présente saison est spéciale pour les protégés de Pascal Clément, qui accueilleront le championnat canadien du 15 au 17 mars.

« La priorité est d’avoir du plaisir cette année, a résumé l’entraîneur-chef, qui amorce sa 27e saison à la barre du Rouge et Or. Pas comme une gang qui s’en va à la plage, mais comme un groupe qui veut vivre quelque chose d’exceptionnel. »

Dernière saison pénible

La dernière saison a été pénible à bien des égards.

« On ne s’en cachera pas, on s’est plantés l’an dernier en ne participant pas au championnat canadien pour la première fois depuis très longtemps et en ne gagnant pas le championnat provincial. Nous avons eu un parcours difficile avec des blessures, des départs et des problèmes de gestion. Avec les blessures, la pression de performer augmentait et le coach n’a pas bien répondu en devenant frustré. Nous sommes loin d’être la meilleure équipe pour le moment et il y a beaucoup de travail à faire, mais l’unité est meilleure. Il le faut parce que ça serait triste de se présenter au championnat canadien dans le même état d’esprit que nous avions en 2018. »

Suivant celle de McMaster la fin de semaine dernière, la visite de Winnipeg ainsi que celles de Thompson Rivers en octobre et de Brandon en décembre ont pour objectif de préparer les troupes pour le national en leur offrant un haut calibre de jeu.

« Au lieu d’une tournée en Europe ou aux États-Unis, on a priorisé de jouer le plus de parties possible à la maison. On doit être bons chez nous et on doit habituer rapidement nos jeunes à leur environnement. Il va y avoir 3500 personnes au national. »

Chez les femmes

Chez les femmes, le Rouge et Or sera-t-il en mesure de rivaliser avec les championnes canadiennes en titre ? « Nous avons un groupe plus jeune que l’an dernier, mais les filles ont réagi avec plus de maturité lors des parties contre McMaster, a souligné l’entraîneur-chef Olivier Caron. Le groupe m’a surpris. Ryerson n’a perdu qu’une fille de son six partant. C’est une équipe qui ne lâche jamais. L’an dernier, nous sommes la seule équipe qui les a battues. »

Malgré quatre départs, Caron met la barre haute. « Dans un circuit très compétitif, on vise le championnat provincial. Montréal a perdu trois bons morceaux et McGill a perdu ses deux centrales. De notre côté, on sera plus petite, mais plus rapide. On va jouer plus vite au centre. On commet moins d’erreurs que l’an dernier. »

Des retours appréciés