La brasserie Labatt caresse de grandes ambitions pour le marché du cidre au Québec. Sa division Microbrasserie Archibald de Québec met la main sur la Cidrerie Lacroix de Saint-Joseph-du-Lac, a appris Le Journal.

La transaction, qui sera dévoilée aujourd’hui, se veut l’une des plus importantes à survenir dans le secteur du cidre au Québec.

« Un marché en pleine expansion », a indiqué hier le grand patron de la Microbrasserie Archibald, François Nolin.

« Ce partenariat avec Archibald nous permettra de distribuer nos produits partout au Québec tout en assurant la relève de l’entreprise », a fait valoir le président de Verger Lacroix, Pascal Lacroix.

La Cidrerie Lacroix, située dans la municipalité de Deux-Montagnes dans les Basses-Laurentides, continuera d’être dirigée par des membres de la famille Lacroix, qui deviennent actionnaires de la nouvelle coentreprise avec Archibald.

La famille Lacroix, qui demeure propriétaire de ses vergers, prévoit déjà d’importants investissements pour accroître sa capacité de production et d’accueil à Saint-Joseph-du-Lac.

Un marché au fort potentiel

Selon M. Nolin, le marché du cidre représente un fort potentiel de croissance au Québec.

Les Québécois consomment annuellement 0,4 litre de cidre par personne, comparativement à 1,2 litre dans le reste du Canada.

En Europe, la consommation dans certains pays peut atteindre jusqu’à 14 litres de cidre par année.

Archibald prévoit commercialiser le cidre de la Cidrerie Lacroix sous forme de cannettes de 16 onces (entre 4 et 6 % d’alcool).

Les restaurants Archibald promettent de faire une place de choix aux produits de la Cidrerie Lacroix.

Les produits de la Cidrerie Lacroix pourront également profiter du réseau de commercialisation d’Archibald, qui détient ses propres représentants et plus de 5600 points de vente dans les dépanneurs et épiceries du Québec.

La production de la Cidrerie Lacroix sera ainsi appelée à croître de façon importante au cours des prochaines années. La Cidrerie Lacroix produit actuellement 60 000 litres de cidre par année.

En dehors du Québec, Labatt commercialise plusieurs marques de cidres au pays.

Pour vendre du cidre au Québec, les géants de la bière doivent toutefois offrir des produits avec jus de pommes frais.

Au Canada, le géant Constellation Brands détient 32,9 % de la production (volume) de cidre devant Molson-Coors (21,4 %) et Labatt (5,5 %), notamment, selon une étude menée par la firme Euromonitor International.

Le marché de la vente de cidre devrait atteindre les 457 millions $ au Canada cette année, comparativement à 700 millions $ en 2022.

Des microbrasseurs chez les géants