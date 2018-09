L’attaque des Jays discrète contre les Astros

L’attaque des Blue Jays n’a obtenu que six coups sûrs dans une défaite de 4-1 contre les Astros de Houston, mardi à Toronto.

En l’emportant, les meneurs dans l’Ouest de l’Américaine ont pour leur part fait un pas de plus vers un titre de section. Ils ont une avance de cinq matchs sur leurs plus proches poursuivants, les Athletics d’Oakland, qui affrontaient les Mariners de Seattle plus tard en soirée.

Josh James (2-0) a bien fait au monticule pour les Astros en ne permettant qu’un point en cinq manches. Il a aussi obtenu trois retraits au bâton.

Son vis-à-vis, Sam Gaviglio (3-9), a connu un départ un peu plus chancelant. En cinq tours au bâton, il a accordé six coups sûrs, quatre points, dont trois mérités, et deux buts sur balles.

Circuit rapide

Les Astros n’ont pas eu à attendre très longtemps pour s’inscrire au tableau. Le troisième frappeur du match, Alex Bregman, a propulsé la balle chez les spectateurs alors que George Springer était sur les sentiers. Il s’agissait d’une 31e longue balle pour Bregman cette saison.

La réplique des favoris de la foule est venue en troisième manche quand Billy McKinney a claqué un circuit en solo.

En sixième, les Astros ont ajouté deux points à leur avance à l’aide d’un simple d’un point de Tyler White et d’un ballon-sacrifice d’Evan Gattis. Sans le brio défensif de Yangervis Solarte, ils auraient pu connaître un tour au bâton encore plus payant.

Solarte a plongé pour capter un roulant frappé avec force de Jose Altuve. Il a mis fin à la manche en lançant au deuxième coussin.

Les Jays tenteront d’éviter le balayage mercredi dans le cadre du troisième match entre les deux équipes. Après une journée de repos, la troupe torontoise entamera vendredi sa dernière série de la saison régulière au domicile des Rays de Tampa Bay.