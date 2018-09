Le Bepp Open 2018

Nous serons 48 joueurs (un record) aujourd’hui à fouler les allées du Club de golf de Cap-Rouge dans le contexte du traditionnel Bepp Open, tournoi de golf amical, organisé par Michel Duclos (agence immobilière), le professionnel de golf André Gingras et l’ex-restaurateur et maintenant importateur de vins Beppino Boezio. Michel et André s’occupent des joueurs, des scores et du golf alors que Beppino prendra possession de la cuisine après le tournoi avec la préparation du souper ainsi que les vins l’accompagnant. À suivre.

Tablettes électroniques

Photo courtoisie

Les Chevaliers de Colomb de Pintendre ont remis récemment des iPad à l’école Les Moussaillons de Pintendre dans le contexte d’un projet pilote dans une classe du primaire. Ces tablettes serviront aux enfants dont les parents n’avaient pas les moyens financiers pour en faire l’acquisition. De gauche à droite, sur la photo : Émilie Dussault, professeure ; Marie-Josée Brassard, directrice de l’école ; Lorenzo Quirion, député Grand Chevalier et Marc Martineau, Grand Chevalier.

Un gars connu

Photo courtoisie

Bonne fête en retard à Gilles Harvey qui a célébré, le 20 septembre dernier, son 77e anniversaire de naissance. M. Harvey, maintenant l’orgueil de Jonquière, fut directeur des sports au cégep d’Alma de 1970 à 1977 et conseiller municipal Ville d’Alma de 1981 à 1987. Sur la photo, Gilles Harvey et sa conjointe, Lily Tremblay.

Onze légendes au Temple de la renommée

Photo courtoisie

Pas moins de onze personnalités seront admises au Temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec lors du 28e Gala d’intronisation, ce soir à Montréal. La cohorte 2018, qui est composée de six athlètes et cinq bâtisseurs, dont quatre qui seront intronisés à titre posthume, compte parmi ses rangs, entre autres, Guylaine Dumont, reconnue comme l’une des plus grandes joueuses canadiennes de volleyball et volleyball de plage de tous les temps et Maurice Filion (bâtisseur, hockey), directeur-gérant des Nordiques de Québec, gagnant de la coupe Avco en 1977 et de la formation qui a marqué les années ’80 dans la LNH, à titre de « bâtisseur/hockey ». https://www.pantheondessports.ca.

40 ans pour le CPE Joli-Cœur

Photo courtoisie

Le Centre de la petite enfance Joli-Cœur, qui célèbre cette année ses 40 ans, a inauguré récemment sa quatrième installation « La Montagne » à Lac-Beauport. L’histoire commence en avril 1978 lorsque Dorothée Boilard Garneau, une résidente de Sainte-Catherine, rassemble autour de sa table de cuisine, quelques parents des enfants fréquentant sa petite garderie en milieu familial. Elle partage son ambition qui est de mettre en place une garderie « sans but lucratif ». Le projet voit le jour le 11 septembre 1978, avec 20 enfants en garderie au 26 rue Jolicoeur dans l’ancienne épicerie de Cyprien Paré, avec un tarif journalier de 7 $. Quarante ans plus tard, le CPE Joli-Coeur compte 4 installations (2 à Lac-Beauport et 2 à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Sur la photo, de gauche à droite, lors de l’inauguration de « la Montagne » : Yanik Simard, administrateur du CA du CPE et sa petite fille ; Natalie-Anne Papineau, directrice générale et Michel Beaulieu, maire de la municipalité de Lac-Beauport.

Anniversaires

Photo courtoisie

Michel Carrier (photo) animateur télé (TéléMag) et radio (Pop 100,9)... Geneviève Borne, animatrice télé, 50 ans... Catherine Zeta-Jones, actrice britannique, 49 ans... Will Smith, acteur américain de cinéma, 50 ans... Joey Saputo, propriétaire du club de soccer l’Impact de Montréal, 54 ans... Mike Gauthier, chroniqueur artistique 58 ans... Sonia Benezra, animatrice radio-télé au Québec, 58 ans... Michael Douglas, acteur américain de télé et de cinéma, 74 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 25 septembre 2017. Gérard Palaprat (photo), 67 ans, auteur-compositeur-interprète français... 2016. Arnold Palmer, 87 ans, golfeur américain... 2016. José Fernández, 24 ans, lanceur étoile des Marlins de Miami de la LNB... 2015. Christopher Jackson, 67 ans, organiste, claveciniste et chef de chœur canadien... 2014. Ulrick Chérubin, 70 ans, originaire d’Haïti, maire d’Amos depuis 2002... 2012. Roch Chalifour, 52 ans photographe de Québec... 2009. Pierre Falardeau, 62 ans, cinéaste et écrivain québécois.