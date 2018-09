Le sexe des pays

Quelle règle s’applique lorsqu’il s’agit de placer en, au, aux ou même la préposition à devant un nom de pays ? Tout dépend du genre du pays. Les noms de pays de genre masculin commençant par une consonne ou un h aspiré sont précédés de au : au Canada, au Maroc, au Portugal, au Paraguay, au Honduras (h aspiré)... Le pays est-il de genre féminin (la France, la Nouvelle-Zélande, etc.) ou son nom commence-t-il par une voyelle, comme l’Italie, l’Équateur, Israël (nom de pays qui n’accepte pas d’article [le, la, l’, etc.]), etc. ? On emploiera l’adverbe en : en France, en Israël, et... en Afghanistan, en Angleterre, en Grèce... Les noms de pays au pluriel sont précédés du déterminant aux : aux États-Unis, aux Pays-Bas, aux Émirats arabes unis. C’est tout ? Non ! On ne s’en sort pas si facilement. Il y a des exceptions. Quelques exemples : Julien est allé à Cuba, Agathe va à Madagascar. Justin ira à la Barbade. Adélaïde, elle, a le choix, elle ira en ou à Haïti.