L’heure des examens finaux

À une semaine du début de la saison régulière, le camp du Canadien entre dans sa dernière étape. Il y a fort à parier que la visite des Maple Leafs de Toronto, mercredi soir, servira d’évaluation finale pour les joueurs qui luttent toujours pour un poste.

La lutte qui se dessine à la ligne bleue demeure très intéressante. Si on exclut les trois blessés, dont Shea Weber fait partie, il reste toujours neuf défenseurs en lice. Il semble d’ores et déjà acquis que Karl Alzner, Noah Juulsen, Victor Mete, Jeff Petry et Mike Reilly ont gagné leurs galons.

Un quintette auquel on peut ajouter David Schlemko. On a beau se creuser les méninges en se demandant pourquoi, mais Claude Julien le voit dans sa soupe.

Reste donc le vétéran Jordie Benn ainsi que Simon Després et Xavier Ouellet. Ce dernier a gagné des points, lundi soir à Toronto. Mais puisque le Canadien affrontait une formation ressemblant beaucoup plus aux Marlies qu’aux Maple Leafs, on peut se questionner sur la valeur de ces points sur la grille des entraîneurs.

« J’ai vécu ce genre de situation au cours des dernières années à Detroit. Ce n’est jamais vraiment acquis. Tu dois performer tous les jours. Je suis content d’être encore ici et d’avoir d’autres occasions de démontrer ce que je peux faire », a lancé Ouellet, soulagé d’avoir survécu à cette deuxième vague de coupures.

Des gauchers à droite

Une chose est certaine, Julien aura le loisir de garder les huit meilleurs défenseurs indépendamment de leur côté fort.

« Il y a beaucoup de gauchers qui peuvent jouer à droite. Reilly a joué à droite souvent. Schlemko et Benn sont capables. Simon Després peut le faire aussi », a énuméré l’entraîneur-chef du Canadien, en omettant de nommer Ouellet, également un habitué des deux flancs.

D’ailleurs, le talent a beau être un atout, il n’est pas l’unique facteur dont Julien tiendra compte au moment de dresser sa liste finale.

« Est-ce qu’ils seront capables de maintenir le même rythme pendant 82 matchs ? Il y a des joueurs qui amorcent le calendrier en force et qui, 10 matchs plus tard, reviennent à leurs vraies couleurs », a souligné le Franco-Ontarien.

Des plans pour Chaput ?

En attaque, Joel Ward n’a pas été en mesure de prouver à la direction du Canadien qu’il pouvait apporter plus à l’équipe qu’un jeune de l’organisation. Disons que Michael Chaput a démontré une belle progression au cours du camp.

Il pourrait avoir convaincu Julien de lui offrir un poste, le temps qu’Andrew Shaw et Nicolas Deslauriers se remettent de leurs blessures.

« J’essaie de ne pas trop y penser, car c’est là que ça commence à te jouer dans la tête. Je ne contrôle pas ce qu’ils pensent en haut, alors tout ce que je peux faire, c’est tout donner et les forcer à prendre des décisions », a indiqué Chaput, qui possède 135 matchs d’expérience dans la LNH avec les Blue Jackets et les Canucks.

Et qu’en est-il de Jesperi Kotkaniemi ?

« Tout le monde qui est ici a encore une chance. Il est encore ici... », a fait valoir Julien.