Nous voilà déjà rendus à la dernière semaine de la saison régulière. Je racontais à un ami au cours du dernier week-end que j’étais pour assister à quelques matchs de la Série mondiale cette année, il m’a demandé : « cool, c’est où ? » Je lui ai répondu : « excellente question, mon chum, excellente question... »

Alors que le portrait des séries de la Ligue américaine est clair depuis un bon moment, la seule question qui demeure est de savoir où sera joué le fameux match éliminatoire entre les Yankees de New York et les Athletics d’Oakland.

Les courses ont été un peu plus relevées dans la Ligue nationale tout au long de la saison. Les jeunes Braves d’Atlanta ont remporté le championnat de la section Est de façon convaincante et surprenante et nous aurons besoin des prochains jours pour préciser la Centrale, l’Ouest et le match « wild card ». Cela dit, je demeure convaincu que les Dodgers de Los Angeles vont tenir le coup et remporter le titre dans l’Ouest, les Cubs de Chicago devraient l’emporter dans la Centrale et le match à élimination directe sera disputé entre les Cards de St. Louis et les Brewers de Milwaukee.

En attendant, voici quelques-uns de mes coups de cœur de cette saison :

Mookie Betts : Même si on retrouve plusieurs excellents candidats pour le titre de joueur le plus utile de l’Américaine (Mike Trout, J.D. Martinez, Jose Ramirez, pour ne nommer que ceux-là), Betts est le meilleur joueur du baseball majeur présentement. Il a été le cœur et l’âme de l’équipe qui a remporté le plus de matchs cette saison. Ce joueur est aussi impressionnant défensivement qu’offensivement et il est mon choix pour le « MVP ».

A’s d’Oakland : Billy Beane est devenu l’un des dirigeants les plus populaires du baseball majeur à la suite du film Moneyball et évidemment à cause des succès des A’s au début des années 2000. Même si le baseball a beaucoup évolué ces dernières années, Beane a réussi un autre coup de maître en assemblant un groupe composé de joueurs développés par le réseau de filiales des A’s tels que Chapman, Olson, Pinder et Trivino, mais surtout des joueurs acquis via le marché des transactions comme Khris Davis, Jed Lowrie, Blake Treinen et Marcus Semien. Les A’s vont participer aux éliminatoires en remportant près de 100 victoires. Qui avait prédit ça ?

Shohei Ohtani : Il devra probablement subir l’opération « Tommy John » durant l’entre-saison, mais Ohtani a prouvé qu’il peut faire partie de l’élite au monticule et dans le rectangle de frappeurs. J’espère qu’il sera en mesure de revenir et de continuer d’agir à titre de lanceur et frappeur. Il est rare de voir un athlète qui peut lancer des balles à 100 milles à l’heure et frapper des bombes à 450 pieds !

Les Rays de Tampa Bay et leur stratégie : On peut maintenant dire que la stratégie d’utiliser des releveurs pour amorcer des matchs, de l’entraîneur-chef Kevin Cash, fonctionne assez bien. Les Rays vont remporter plus de 90 matchs malgré plusieurs blessures et ils seraient dans la course pour une place en séries dans trois des six divisions. Ils ont la deuxième fiche du baseball majeur en deuxième moitié de saison. L’avenir des Rays est prometteur et le jeune gaucher Blake Snell, avec ses 21 victoires, est mon choix pour le Cy-Young dans l’Américaine.

Les Dodgers, la course dans l’Ouest et Max Muncy : Les Dodgers se retrouvaient 10 matchs sous la barre de ,500 après la septième semaine d’activités et ils sont maintenant dans une bonne position pour remporter leur sixième titre de champions de l’Ouest consécutif. Beaucoup de hauts et de bas pour ce club qui détient la meilleure fiche du baseball majeur face aux équipes qui jouent pour ,500 ou mieux. Max Muncy est comme un lapin que les Dodgers ont sorti de leur chapeau. Il n’avait frappé que 12 circuits l’an passé au niveau AAA. Cette saison, il mène l’équipe avec 33 longues balles.

La fin de saison promet, tout comme les éliminatoires. J’ai bien hâte de connaître ma destination pour la Série mondiale.