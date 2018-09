Nombre d’immigrants à Québec: un oui nuancé des libéraux à Labeaume

Photo Stevens LeBlanc «On veut l’atteindre, ce 5000. Mais on ne va pas s’enfarger dans le fait qu’on va arriver à 3500, 4000 ou à 5000. On veut faire davantage que ce que nous faisons. On veut être capables d’atteindre, voire même dépasser dans le temps, cette demande-là», a fait savoir le ministre libéral sortant, Sébastien Proulx, entouré d'autres candidats du parti.