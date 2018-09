On se prépare pour le match de l’année

Il y a un calme certain qui règne chez l’Impact au moment où l’équipe entreprend sa semaine possiblement la plus importante de la saison.

Samedi, le Bleu-blanc-noir visitera D.C. United au tout nouveau Audi Field de Washington et l’issue du match pourrait être indicative de ce qu’aura l’air la fin de saison de l’équipe.

L’Impact est actuellement 6e dans l’Association Est de la Major League Soccer avec 40 points en 30 rencontres. D.C. est tout juste derrière avec 35 points, mais avec aussi deux matchs en main.

Et comme si ce n’était pas assez, l’équipe de la capitale américaine disputera cinq de ses six derniers matchs à domicile.

Petit calcul vite fait, l’Impact aurait une priorité de huit points s’il devait l’emporter samedi, le coussin serait alors un brin plus confortable.

Pression

Évidemment, un tel enjeu vient avec son lot de pression, ce sur quoi Rémi Garde est loin de rechigner.

« Je pense qu’on a les reins assez solides et je pense que la pression est sur les deux équipes », a-t-il avancé mardi matin au retour d’une pause de deux jours.

« On a les points et il nous en manque peut-être un pour avoir les choses en mains, mais on a des points et D.C. a des matchs et des points en suspension donc la pression est des deux côtés. »

Garde, qui a joué pendant plusieurs années, sait très bien que les footballeurs professionnels carburent à ce genre de pression.

« Il y a un certain plaisir et c’est quand même l’essence du sport à accepter cette pression et la transformer en énergie et non pas en quelque chose qui nous bloquerait. »

Rester calme

Le mieux pour l’Impact, c’est de faire en sorte que la routine demeure la même afin qu’on ne voie pas ce match trop gros.

« On doit aborder cette semaine et ce match-là comme les autres semaines, a soutenu Bacary Sagna qui en a vu d’autres. Il faut se concentrer sur l’équipe et les objectifs à atteindre et ne pas se préoccuper de l’équipe adverse.

« Il faut éviter de trop penser, on a la qualité pour jouer un bon football et s’imposer comme on a fait à Philadelphie. »

Si Sagna respire autant le calme, c’est parce qu’il est convaincu que ses coéquipiers et lui sont en mesure de faire la vie dure à Wayne Rooney et sa bande.

« Il ne faut pas qu’on commence à se mettre de pression, faut qu’on joue tout simplement. On a la qualité pour mettre n’importe qui en difficulté. »

Trois autres

Dans le camp de l’Impact, on veut vraiment minimiser la portée de cet affrontement à D.C.

« C’est un match crucial, mais il n’y a pas que celui-là, il y en a trois derrière », a insisté Sagna.

Rémi Garde a rappelé que son équipe avait démontré, dans les dernières semaines, qu’elle pouvait sortir une grosse performance en terrain ennemi.