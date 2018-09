Pas près de la retraite, affirme Scott Price

Bien qu’elle vienne d’annoncer sa sortie de scène à Las Vegas, Céline Dion n’est pas près de prendre sa retraite. C’est du moins ce que croit son directeur musical, Scott Price.

« C’est la fin d’une époque, mais je suis sûr que Céline n’accrochera pas ses patins, déclare le claviériste et compositeur en entrevue téléphonique. Elle n’arrêtera pas de chanter en juin 2019. »

Envie d’autre chose

Scott Price, qui s’est joint au clan Dion en 2015, admet qu’enfiler les concerts à vitesse grand V, année après année, comme le fait Céline Dion depuis 15 ans au Caesars Palace, demande beaucoup d’énergie. La diva a d’ailleurs annulé des dizaines de représentations plus tôt cette année en raison de problèmes de santé. La star de 50 ans était toutefois en pleine forme au cours des mois de juin, juillet et août, une période durant laquelle elle a foulé les scènes d’une demi-douzaine de pays asiatiques, sans compter la Nouvelle-Zélande et l’Australie.

« Une résidence à Las Vegas, c’est du sport, indique Scott Price. Peut-être qu’elle a envie d’autre chose... Je sais qu’elle a beaucoup, beaucoup aimé la tournée qu’on a faite cet été. On va voir... »

« Je pense qu’il va y avoir une suite à tout ça, mais elle va l’annoncer en temps en lieu », conclut le directeur musical.

La rumeur courait

Chose certaine, la nouvelle concernant la fin des concerts à Las Vegas n’a pas pris les musiciens et choristes de Céline Dion par surprise. La rumeur avait commencé à circuler au sein du groupe cet été, entre deux concerts en Asie, a-t-on appris.

« On s’y attendait », révèle Scott Price.

Joint au téléphone à partir de Las Vegas, le Québécois Barnev Valsaint, qui chante aux côtés de Céline Dion depuis la tournée 1999, savait qu’elle comptait boucler la boucle.

« Je crois qu’elle est prête pour une nouvelle page, confie le choriste. Ça a été une très belle aventure, mais toute bonne chose a une fin. »

« Je serai toujours là pour Céline, peu importe ce qu’elle décide de faire ensuite », ajoute son fidèle complice.