Patience avec Kotkaniemi

Avant le match d’hier contre les Maple Leafs, Jesperi Kotkaniemi avait démontré une belle progression au camp d’entraînement, et je comprends pourquoi le Canadien en a fait son premier choix (3e au total) en juin dernier. Je l’aime beaucoup. La question qui est sur toutes les lèvres est toutefois celle-ci : doit-il commencer la saison à Montréal ?

Je sais que les gens ont hâte de voir de nouvelles vedettes chez le Canadien, mais attention ! Il ne faut pas s’emballer trop rapidement. On a déjà vu ce film. Les performances et les statistiques des jeunes sont souvent gonflées lors des camps d’entraînement, puisqu’ils jouent parfois plus souvent que les vétérans.

De plus, ce n’est habituellement que lors du dernier match préparatoire que l’on voit des alignements complets et que se manifeste le véritable niveau de jeu de la LNH.

J’ai donc hâte de voir la suite dans le cas de Kotkaniemi. À date, il a passé le test et il mérite d’autres matchs. Est-il vraiment prêt pour la LNH ? J’ai tendance à prôner la patience et lorsqu’on fait graduer un jeune, je tiens à ce qu’il soit vraiment prêt. La Ligue nationale n’est pas une ligue d’apprentissage.

Une saison de plus dans les ligues mineures, ce n’est rien lorsqu’on parle d’une carrière de dix à quinze ans. Par contre, faire graduer un jeune trop tôt peut miner sa confiance et avoir des conséquences désastreuses.

L’aspect physique

Une grosse partie du défi est physique. Il y a très peu de jeunes de 18 ou 19 ans qui sont physiquement prêts pour la LNH, et Kotkaniemi me semble un peu frêle. C’est un aspect qui est souvent mésestimé du public, mais les joueurs et les entraîneurs savent à quel point c’est important.

Les gens vont remarquer la belle passe ou le beau but d’un jeune, mais ils ne verront pas la fois où il s’est fait bousculer dans le coin de la patinoire et où il n’a pas été assez fort pour s’emparer de la rondelle ou la garder.

La musculature d’un joueur n’est pas évidente lorsqu’il est dans son uniforme, et je me souviens de Jonathan Huberdeau à ses débuts avec les Panthers. Lorsque je l’ai vu torse nu, j’ai été surpris. Il manquait de muscles et il m’avait confié qu’il en était conscient. Il pesait 171 livres à l’époque. Il avait tout le talent du monde, mais aujourd’hui il a ajouté 20 livres de muscles, et ça fait toute une différence. Les Panthers l’avaient d’ailleurs retourné chez les Sea Dogs de Saint-Jean à 18 ans pour cette raison.

Les jeunes joueurs qui brillent lors des camps d’entraînement débordent d’énergie, mais lorsque la saison débute, les conditions ne sont plus les mêmes. Non seulement affrontent-ils des équipes complètes, mais leur temps de jeu peut passer de 12 ou 13 minutes par match à cinq ou six minutes. Ce n’est plus la même chose.

En plus de s’initier à la meilleure ligue au monde à 18 ou 19 ans, ils doivent apprendre à jouer sporadiquement, ce qu’ils n’ont jamais fait, puisqu’ils ont toujours été des joueurs dominants dans les autres niveaux.

Des joueurs comme Sidney Crosby et Nathan MacKinnon avaient un physique d’homme mature dès l’âge de 18 ans, mais ce sont des exceptions.

Retour en Finlande

D’après moi, la meilleure solution dans le cas de Kotkaniemi serait de l’envoyer chez le Rocket de Laval. Il pourrait se familiariser au hockey nord-américain et au calendrier très exigeant de la Ligue américaine. De plus, il serait proche si un rappel était nécessaire. Il semble toutefois qu’il jouera en Finlande sous les ordres de son père, Mikael, ou avec le Canadien. Une saison de plus en Finlande ne lui fera pas de tort.

entrefilets

Vivement des surprises !

Photo d'archives, PIerre-Paul Poulin

Si le Canadien doit connaître un certain succès cette année, ça passera évidemment par Carey Price, mais certains joueurs devront nous étonner. J’aime ce que j’ai vu de Tomas Tatar, à ce jour, et c’en est un qui pourrait surprendre. Le premier choix du Canadien en 2014, Nikita Scherbak, a également connu un bon camp. Il est temps pour lui de démontrer quelque chose s’il ne veut pas devenir le prochain Michael McCarron, un autre mauvais choix de première ronde du Canadien.

Paul Byron

Photo d'archives, Martin Chevalier

Toutes mes félicitations à Paul Byron, qui a paraphé un contrat de quatre ans de 13,6 millions ! C’est pleinement mérité. Dire que Marc Bergevin l’a obtenu au ballottage des Flames de Calgary en octobre 2015. Byron est l’un des meilleurs coups de Bergevin. Contrairement à Michael McCarron et Jarred Tinordi, Byron possède la qualité première pour exceller dans le hockey d’aujourd’hui, soit la vitesse.

Le geste de Max Domi

Photo capture d'écran

Max Domi n’a impressionné personne avec son geste contre Aaron Ekblad et sa suspension pour la durée totale du calendrier présaison est bien méritée. On peut attribuer cet acte à une surdose d’émotion et ça démontre à quel point il est emballé à l’idée de jouer à Montréal. C’est toujours excitant pour un jeune Canadien de jouer dans un gros marché comme Montréal ou Toronto, surtout lorsque tu arrives de l’Arizona, où l’amphithéâtre est à moitié vide. Domi devra apprendre à évoluer dans ce nouvel environnement. On sait qu’il est un joueur d’émotion, mais il doit rester en contrôle.

Domi au centre

Photo d'archives, Agence QMI

On parle maintenant de Max Domi comme joueur de centre. D’accord. Je crois qu’il peut jouer au centre, mais il n’est pas un centre numéro un. Le problème est donc toujours le même à Montréal. Nous n’avons pas de joueur de centre numéro un et il semble que ce sera le cas jusqu’à ce qu’on en développe un avec Jesperi Kotkaniemi, Nick Suzuki ou Ryan Poehling. Jonathan Drouin devrait avoir plus de succès à l’aile, mais il pourra toujours dépanner au centre.

— Propos recueillis par Gilles Moffet