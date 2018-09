QS – son programme et sa plate-forme électorale

Depuis quelques jours, Jean-François Lisée prend à partie Québec solidaire (QS) en alléguant qu’il « cache son programme », laissant entendre à demi-mots qu’il est radical, voire même extrémiste, tentant de semer la peur et la confusion. Philippe Couillard a même affirmé qu’il « causerait la décote du Québec ».

Des faiseurs d’opinions, elles et eux, n’ont pas hésité à en rajouter une couche. Certains ont parlé des « mystères de Québec solidaire », de ses « cachotteries » ou encore se sont demandés si QS était une « menace nationale ».

Un programme accessible

Tout d’abord, le programme de QS n’a jamais été caché. Depuis décembre 2017, au moment où le congrès des membres a adopté les derniers apports à ce programme, après dix ans de travaux sérieux et démocratiques, le programme est sur le site web de Québec solidaire.

Ceci a été démontré par QS et admis finalement par le chef du PQ. Même que La Presse a dû publier un correctif suite aux propos erronées d’une de ses chroniqueuses.

Mais la campagne de peur en cours contre Québec solidaire n’est pas pour autant terminée. Ce parti continue sa progression dans les intentions de votes et cela effraie ses adversaires.

Celles et ceux qui alimentent cette campagne continue de s’acharner, en tentant de faire croire à la population que QS, s’il formait le gouvernement, imposerait au Québec son programme tel quel.

C’est faux.

Une vision à long terme et des gestes concrets à court terme

Québec solidaire présente à la population dans son programme, en toute transparence, sa vision d’un Québec pour l’avenir. Une vision à long terme. Une vision de ce que devrait devenir le Québec d’ici les 10, 20 ou même 30 prochaines années.

C’est bien différent de sa plate-forme électorale qui rassemble les engagements concrets que réalisera le parti s'il prend le pouvoir le 1er octobre, au cours des quatre années de son mandat à la tête de l’État québécois.

La « socialisation des moyens de production », la « nationalisation de certains secteurs de l’économie québécoise » ou encore la « création d’une banque québécoise », qui sont dans le programme, ne sont pas des gestes que va poser un premier gouvernement solidaire.

Cependant, l’instauration de la gratuité scolaire des CPE au doctorat, l’assurance dentaire pour tout le monde, la réduction de 50% des tarifs de transport en commun, les CLSC ouverts 24/7, la mise en place de son plan de transition écologiste pour l’économie québécoise, etc. sont des mesures qu’un gouvernement dirigé par Manon Massé réalisera au cours d’un premier mandat.

Débattre du fond en toute connaissance de cause

En refusant d’admettre ce simple état de fait, les chefs du PQ et du PLQ pratiquent de l’aveuglement volontaire.

Les trois autres partis quant à eux ne peuvent prétendre à autant de transparence. Qui connaît la vision à long terme de la CAQ, du PLQ ou du PQ? Outre la liste d’épicerie qu’ils ont présenté à ce jour, qui peut me dire, avec autant de détails, ce que les chefs de ces partis ont comme projet de société pour le Québec?

C’est quand même bizarre que ce soit Québec solidaire qu’on accuse de cacher son jeu, alors que ses adversaires n’ont aucune vision à long terme à présenter aux Québécois-e-s ou encore n’en parle pas, ou si peu, au cours de la présente campagne électorale.

Dans le fond, les allégations du chef du PQ au sujet du « programme caché » de QS n’étaient qu’une manœuvre tactique de sa part pour faire peur aux électrices et électeurs. Probablement par qu’il se sent menacé par QS, voire même dans sa propre circonscription.

Il reste moins d’une semaine à la campagne électorale. Le débat autour du programme de Québec solidaire est pertinent. Et pourrait être drôlement intéressant si les programmes des trois autres partis étaient aussi mis au jeu.

Si leurs visions à long terme de ce que devrait devenir le Québec des générations futures étaient comparées à celle de QS. Si les électeurs et les électrices avaient la chance de se faire une tête d’ici le 1er octobre, en toute connaissance de cause.

De grâce messieurs les chefs, honorez votre titre et élevez le débat. C’est tout le Québec qui en ressortira gagnant. La démocratie ne pourra que mieux s’en porter et il s’agirait d’un geste concret pour combattre le cynisme de la population à l’égard de la politique qui, au final, nous mène toutes et tous si on décide de ne pas s’en mêler.

Mais encore faut-il que vous fassiez votre job pour inciter les Québécois-e-s à s’y intéresser.