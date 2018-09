Recettes de chef pour une épicerie à 75 $

En affirmant la semaine dernière qu’il était possible de nourrir trois personnes pendant une semaine avec seulement 75 $, le premier ministre sortant Philippe Couillard a déclenché une série de réactions. Le Journal a donc demandé à sa chef et chroniqueuse culinaire Andrea Jourdan de faire une épicerie à ce prix et de concocter des repas pour tirer le meilleur de ce modeste budget.

Mme Jourdan a pris l’exemple d’un parent monoparental vivant avec deux adolescents qui se débrouille à peu près en cuisine et qui ne dispose que d’un temps limité.

Partant de ce principe, elle a dû faire des choix stratégiques et des sacrifices.

« On aurait pu prendre des haricots secs, mais ça demande de la préparation, de les faire tremper, et on part du principe que les gens n’ont pas forcément le temps », a-t-elle expliqué au-devant le rayon des légumineuses d’un Provigo.

La chef originaire de Baie-Comeau a plutôt misé sur des ingrédients simples et populaires comme les pâtes, les oignons, les œufs et le poulet.

Photo Camille Garnier

« On a pris du poulet parce qu’il était en spécial et qu’on peut faire plein de choses avec le restant. Le bœuf haché pour le fameux pâté chinois, c’est à proscrire. Ça bouffe tout le budget et il n’y aura pas de restes. »

Manque de saveurs

Pour ce qui est des légumes, Mme Jourdan a misé sur le brocoli que l’on peut manger seul comme en soupe.

« Quand on regarde les plats pour la semaine, ça manque énormément d’épices, de saveurs, de légumes, de fruits.

« Les deux adolescents n’auront que deux litres de lait pour la semaine. C’est sûr qu’ils vont se lever la nuit pour avoir la dernière gorgée. »

Mme Jourdan ne croit pas que le ministre a passé un message réaliste, mais « bien sûr que c’est possible, dit-elle, tout est possible ».

Ce n’est certainement pas souhaitable pour la santé psychologique, dit-elle.

« Si vous avez le temps de chercher dans toutes les circulaires des épiceries, si vous passez vos soirées à découper des coupons et si vous pouvez vous déplacer dans plusieurs épiceries pour en profiter, vous pourrez manger à petit prix, estime-t-elle. Cependant, il vous faut du temps, et il faudra sacrifier les produits laitiers, les aliments plus nutritifs, et, évidemment, tout ce qui pourrait procurer du plaisir à vos enfants. D’ailleurs, n’amenez jamais vos enfants à l’épicerie, car tout est bien placé pour qu’ils aient envie de tout acheter. Ils seront donc frustrés, et vous encore plus. »

Photo Agence QMI, Joël Lemay

L’AVIS DE LA NUTRITIONNISTE ANDRÉANNE MARTIN SUR CETTE LISTE D’ÉPICERIE

« L’épicerie réalisée est quand même plutôt équilibrée, mais ce qui manque définitivement, ce sont les fibres. Or, c’est essentiel. Les fibres sont la nourriture de nos bactéries intestinales et ont même un effet sur notre santé mentale. On est en train de démontrer, dans la littérature spécialisée, que si on n’a pas les bonnes bactéries, ça favorise la dépression et l’anxiété.

« Ça manque aussi de couleurs, de légumes. On aurait pu penser à du chou. Ce n’est pas cher et très nourrissant. On peut faire plusieurs repas avec un seul chou. Andréanne Martin

Nutritionniste « Sur la liste, je vois aussi beaucoup de protéines animales et peu de protéines végétales qui sont quand même hyper nutritives. On pourrait les trouver dans des légumineuses comme des lentilles.

Les pommes de terre aussi, on les boude, mais elles sont très intéressantes pour le prix.

En fruits, les pommes sont un bon choix. On peut faire plein de choses avec. Si on achète un sac de gruau en plus, on peut faire une superbe croustade aux pommes. Cela va être encore plus réconfortant que des céréales sucrées qui coûteront sans doute plus cher.

« Le jus de fruits avec un tel budget en revanche, ça ne vaut pas la peine. Mieux vaut s’assurer un légume ou quelques fruits supplémentaires. »

Omelette aux oignons

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits 3 personnes Préparation : 5 minutes Cuisson : 10 minutes Ingrédients 3 c. a s. d’huile végétale

1 gros oignon pelé, en rondelles

6 œufs

60 ml (1Ž4 tasse) de lait

3 tranches de pain, en dés

Sel et poivre Méthode Dans une grande poêle, faire chauffer 1 c. a s. d’huile. Ajouter l’oignon et faire revenir à feu moyen environ 5 minutes. Poivrer. Dans un autre poêlon, faire chauffer le reste de l’huile. Ajouter les dés de pain et faire dorer. Retirer du feu. Dans un bol, mélanger les œufs et le lait. Saler et poivrer. Verser les œufs dans la poêle. Laisser prendre quelques minutes. Replier l’omelette. Retirer du feu. Couvrir et laisser reposer 3 minutes. Servir aves les croutons.

Poulet roti

4 personnes Préparation : 30 min Cuisson: 1 h 20 min Ingrédients 1 poulet de 1,5 kilo

1 oignon pelé, en quartiers

1 carotte pelée, en tronçons

3 c. à s. d’huile végétale

Sel et poivre Méthode Préchauffer le four à 180 C (375 F) Saler et poivrer l’intérieur et l’extérieur du poulet. Placer le poulet, l’oignon et la carotte dans un plat a four. Arroser d’huile. Cuire au four 15 minutes. Arroser de 500 ml (2 tasses) d’eau (ou de bouillon de volaille). Poursuivre la cuisson environ 1 heure ou jusqu’à ce que la température interne atteigne 82 C (180 F). Retirer du four. Transférer le poulet sur une assiette. Couvrir de papier aluminium. Gratter les sucs de cuisson. Verser dans une casserole. Ajouter un peu d’eau ou de bouillon de poulet. Ajouter 1 c. a s. de farine et mélanger jusqu’à ce que la sauce épaississe. Saler et poivrer. Servir le poulet avec la sauce. Note : le reste du poulet et sa carcasse serviront à la soupe

Soupe au Poulet

3 personnes Préparation : 20 min Cuisson: 1 h 30 min Ingrédients 2 c. à s. d’huile végétale

1 gros oignon pelé, en dés

3 carottes pelées, en dés

La carcasse du poulet

2 L (8 tasses) de bouillon de poulet

1 petit brocoli, haché

225 g (8 oz) de spaghettis coupés

Sel et poivre Méthode Dans une grande casserole, faire chauffer l’huile. Ajouter l’oignon et les carottes. Faire revenir 5 minutes. Ajouter la carcasse de poulet et faire revenir 1 minute. Saler et poivrer. Verser le bouillon et porter à ébullition. Couvrir a moitié et cuire 1 h 30 minutes. Ajouter le brocoli et les pâtes. Cuire 10 minutes. Servir.