Robidoux: «Il faut que je fasse attention»

Après avoir purgé la septième suspension de sa carrière depuis son entrée dans la LHJMQ, Mikaël Robidoux dit avoir compris. L’énergique attaquant a terminé sa réflexion imposée, et il amorcera sa quatrième saison dans l’uniforme des Remparts jeudi soir lors de la visite des Tigres de Victoriaville au Centre Vidéotron.

Robidoux a raté les deux premiers rendez-vous saisonniers contre Rimouski et Sherbrooke en raison de la suspension de deux rencontres que lui avait décernée le département de la sécurité de la LHJMQ à la suite d’un coup de genou survenu lors du dernier match préparatoire face aux Tigres.

Il s’agissait d’une septième tape sur les doigts pour le joueur de La Prairie, dont une quatrième pour avoir commis un geste dangereux (coup à la tête, placage dans la bande et deux coups de genou), pour un total de 11 matchs ratés.

Si Robidoux n’entend pas changer son style fougueux, une rencontre avec Patrick Roy lui a fait prendre conscience qu’il ne peut se permettre de frapper comme bon lui semble sur la patinoire.

« Il [Patrick Roy] a été clair et il veut que je fasse attention. Je sais que je suis un joueur marqué par la ligue et il veut que je fasse attention. Pat est comme ça, quand il a quelque chose à dire, il le dit, mais après, il n’est plus fâché. Il a patiné avec moi toute la semaine passée.

Trouver « la ligne »

« Il va falloir que je trouve la ligne. Je ne compte pas arrêter de frapper demain matin, ça fait partie de moi et c’est dans mon ADN. Mais il va falloir que je décide d’y aller quand ça vaut vraiment la peine. Quand il n’y a pas de mise en échec à donner, j’ai juste à ne pas la donner et me concentrer à jouer au hockey”, a reconnu le patineur de 19 ans au terme de l’entraînement de mardi matin, disant s’inspirer du travail de Tom Wilson chez les Capitals de Washington.

Sans révéler la teneur de la discussion avec le repentant, Roy croit qu’il est prêt à contribuer aux succès des Remparts sans se placer dans des situations embarrassantes.

« Je trouve qu’il a patiné en masse depuis quatre jours, il doit savoir qu’on ne veut pas qu’il joue ce type de hockey là ! Nous, on endosse la ligue là-dessus [...]. Je pense que Mik a compris. Il sait le genre de hockey que je veux qu’il joue. Je veux qu’il soit agressif, qu’il soit intense et qu’il complète ses mises en échec”, a énuméré l’entraîneur-chef et directeur général des Diables rouges.

Première en six mois

Même s’il a participé à quatre rencontres préparatoires, Robidoux rechaussera les patins dans un contexte officiel pour la première fois depuis le 2 mars alors qu’il avait subi une déchirure du ligament collatéral interne à son retour après avoir été victime d’une ablation de la rate, deux mois plus tôt. En fait, son dernier match entier remonte aussi loin qu’au 14 janvier dernier. Aussi bien dire une éternité !

« Je suis vraiment content d’enfin pouvoir jouer. Mon dernier match remonte au 2 mars et ça n’avait duré qu’une période. Je suis vraiment excité et j’ai hâte », a souligné celui qui retrouvera son fidèle compagnon Andrew Coxhead en compagnie de Matthew Grouchy.