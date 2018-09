Le début du grand ménage?

Après avoir subi une dixième défaite en 13 matchs vendredi dernier à Winnipeg, les Alouettes ont maintenant d’excellentes chances de rater les éliminatoires pour une quatrième saison consécutive. Lors des prochaines semaines, on pourrait assister à un grand ménage en prévision de la campagne 2019.

On a été témoin d’un premier geste dans cette direction alors que les Alouettes ont échangé le porteur de ballon Tyrell Sutton et leur choix de troisième tour en 2019 (acquis de la Saskatchewan) aux Lions de la Colombie-Britannique. En retour, le directeur général Kavis Reed a reçu le choix de deuxième tour des Lions au prochain repêchage et une sélection conditionnelle de sixième ronde.