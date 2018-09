Une tornade dans l’actualité

Vendredi soir, en apprenant qu’une tornade a traversé un quartier de Gatineau, on s’imagine qu’une bonne bourrasque a dû passer à travers un champ quelque part. Un cabanon ou deux ont sans doute subi des bris. Puis, en s’informant un peu, on devient­­­ de plus en plus incrédule.

Ces jours-ci, à Gatineau, tout semble à la fois plus incroyable, mais plus tangible. Des maisons et des immeubles à logements comme il y en a dans toutes nos villes, avec des murs arrachés qui dévoilent des meubles comme on en a dans tous nos foyers. Alors, on prend conscience qu’une tornade comme on en voit aux États-Unis a dévasté un quartier comme on en voit chez nous.