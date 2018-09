Xavier Cormier: une recrue aux anges

Trois jours après avoir inscrit son premier but avec les Remparts contre l’Océanic de Rimouski, l’attaquant Xavier Cormier avait toujours des étoiles dans les yeux en repensant à ce moment « spécial ».

« C’était spécial de marquer mon premier but, surtout que j’avais beaucoup d’amis et membres de ma famille dans les gradins. Au début, je ne le réalisais pas. C’est dur à décrire », a relaté celui qui fait la fierté de Pont-Rouge.

La recrue de 17 ans espère forcer la main à l’entraîneur Patrick Roy au cours des prochaines semaines afin d’obtenir davantage de temps de jeu. Roy jumellera d’ailleurs le produit du Blizzard du Séminaire Saint-François avec Pierrick Dubé et Olivier Mathieu, « la kids line », comme il l’a surnommée.

« Je crois qu’on est trois joueurs avec du talent qui sont capables de marquer des buts tout en amenant plus d’énergie. Dans mon cas, je suis un joueur offensif qui peut aussi jouer en désavantage numérique et dans diverses situations », a renchéri Cormier.

Le retour de Martin Laperrière derrière le banc des Remparts en tant qu’entraîneur associé en même temps que celui de Roy permet au jeune homme de vivre une transition en douceur, lui qui a côtoyé Laperrière comme entraîneur-chef pendant son année midget AAA avec le Blizzard.

« C’est plus facile comme approche. Ça peut être impressionnant des entraîneurs juniors, et avec Martin, c’est plus naturel quand vient le temps de poser des questions », a-t-il raconté.

Changements

Par ailleurs, Roy prévoit effectuer quelques changements en défensive à son effectif pour les trois matchs de la semaine. Après le passage des Tigres, jeudi, les Québécois se rendront à Sherbrooke puis à Drummondville, samedi et dimanche. Les recrues Félix-Olivier Chouinard, Félix Tremblay et Dylan Schives pourraient vivre leur baptême dans la LHJMQ.

À Chicoutimi, le défenseur Jérémy Groleau, qui n’a jamais été repêché, a paraphé un premier contrat professionnel avec l’organisation des Devils du New Jersey. Natif de Saint-Nicolas, Groleau s’apprête à entamer sa quatrième campagne avec les Saguenéens.