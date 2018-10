27 moments de la campagne électorale que vous avez probablement déjà oubliés

La campagne a été longue. Elle a commencé officiellement le 23 août, dans le temps des canicules, mais ça faisait des mois que les partis s'y préparaient. Les promesses, discours et autres gaffes se sont donc bousculés depuis l'été, à la vitesse d’un citoyen de D'Arcy-McGee qui court déposer son vote libéral dans l’urne.

Certains événements de la liste ci-dessous vous paraîtront vieux de plusieurs mois. Voire des années. Mais non!

Voici de quoi vous rafraîchir la mémoire:

1. Élu sans interruption depuis 1994, François Ouimet se fait tasser par le Parti libéral pour un joueur de hockey

Simon Clark/Agence QMI

Enrico Ciccone est venu remplacer celui à qui Philippe Couillard aurait promis de le garder en poste tout en le regardant dans les yeux et lui serrant la main. Que vaut la parole de Philippe Couillard? 75 $?

2. Le bus psychédélique du Parti québécois

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

Au début, tout le monde en parlait, mais dès le deuxième jour de la campagne, on s’était habitué. Une question demeure: qu’adviendra-t-il du dit bus après le 1er octobre?

3. La «drôle» de campagne d’autodérision du Parti québécois

Capture d'écran site web du Parti Québécois

Le PQ et l’humour ne donnent pas toujours de bons résultats (allô les blagues de Michelle Blanc). Le parti de Jean-François Lisée a tout de même ri de certains de ses travers pour commencer la campagne. «Qu’est-ce qui est bleu et blanc et qui rebondit tout le temps? Le PQ.» Bon, on repassera pour le gala Juste pour rire, mais on peut saluer l’effort.

4. Alexandre Taillefer qui devient conseiller de Philippe Couillard

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Il était partout, sur toutes les tribunes... Et tout d’un coup... Plus là! Peut-être que le soi-disant progressisme de Philippe Couillard qui l’avait incité à se joindre à sa campagne a aussi disparu soudainement?

5. Le Parti québécois et son «Tinder» du covoiturage

CAPTURE D'ÉCRAN TVA NOUVELLES/AGENCE QMI

Cette idée de plateforme facilitant le covoiturage a eu la même durée qu’une relation typique de Tinder.

6. François Legault qui ne participe pas au défilé de la fierté

Dario Ayala / Agence QMI

Contrairement aux chefs des autres partis, le chef caquiste a préféré se rendre en Abitibi pour se rendre à une foire gourmande. Miam!

7. Michelle Blanc qui parle de «voter Blanc»

Dario Ayala / Agence QMI

Cet épisode où Michelle Blanc rappelait sur Twitter son nom de famille aux électeurs qui pensaient «voter blanc» a vite été éclipsé par d’anciens tweets (dont une tentative de blague sur Adolf Hitler).

8. Québec solidaire qui s’engage à légaliser les tournois amateurs de Ju-Jitsu

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Cette mesure visant 0,00000016 % de la population a vite sombré dans l’oubli même si elle a fait sourire lors de son annonce.

9. Le Parti québécois promet de libérer les parents du fardeau des lunchs

Dominique Scali

Avec une mise en scène d’émission de cuisine, Jean-François Lisée est même allé faire des lunchs pour aider un de ses candidats père de deux enfants d’âge scolaire.

10. La mère de Pierre-Yves McSween qui dit qu’elle va voter pour la Coalition avenir Québec

Charles Lecavalier

Cet appui a sûrement donné lieu à la blague «Cet appui, est-ce que Legault en a vraiment besoin?», prononcée 417 fois par des comiques depuis.

11. Les propos «sexistes» de François Legault

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

La candidate libérale Marwah Rizqy a même comparé le chef caquiste à Donald Trump parce qu’il (pas Trump) avait étalé publiquement une conversation privée échangée avec Gertrude Bourdon. Après s’être montrée intéressée à porter les couleurs de la CAQ, cette dernière lui a fait faux bond en préférant les libéraux. À ce jour, Trump n’a toujours pas commenté l’affaire.

12. Le gars du Parti conservateur du Québec qui est fier de sa BMW et qui se prononce sur le prix du gaz

Capture d'écran Facebook

Même si on l’a un peu oublié, l’ex-candidat du Parti conservateur du Québec Philippe Laplante, lui, va s’en souvenir longtemps de sa vidéo virale. Il s’était moins rappelé par contre certains propos sexistes et racistes laissés sur Facebook... En quelques jours, il a dû renoncer à sa candidature et son employeur l’a congédié. Bye là!

13. Couillard qui chante le Ô Canada avant un match de baseball et invite Legault à en faire autant

MARC-ANDRE GAGNON

S’il n’est pas réélu, Philippe Couillard pourra retourner à la médecine, car une carrière musicale est hors de portée (LOL). Il semblerait que François Legault n’ait pas répondu au défi lancé par son adversaire libéral.

14. Jean-François Lisée qui chante du Charles Aznavour à la radio

Dario Ayiala

Il semblerait qu’Aznavour, pour sa part, n’a pas tenté de fredonner du Jean-François Lisée.

15. Pierre Marcotte du Parti québécois qui doit quitter la campagne pour avoir tenu des propos islamophobes

Facebook

On a surtout retenu que cet ex-candidat avait le même nom qu’un ex-animateur de Télé-Métropole. Pierre Marcotte, l’ex-candidat péquiste, avait formulé sur Facebook des propos islamophobes qui ont vite fait de le rattraper. Bye là!

16. Rambo Gauthier qui s’en prend au Parti québécois

Simon Clark/Agence QMI

Il semblerait que le bouillant-syndicaliste-presque-devenu-politicien n’ait pas apprécié le congédiement du candidat Pierre Marcotte (pas celui de Télé-Métropole). Il en a profité pour lancer ce bijou: «En passant l’Islams (sic) propose une forme de religion pas trop catholique au sens propre...»

17. Le front commun pour préserver la gestion de l’offre

PIerre-Paul Poulin / JdeM

Un des rares moments où les chefs semblaient parler d’une même voix. N’empêche que ça ressemblait à un show de boucane pour les Kodaks. Bien des candidats ne doivent pas jubiler de préserver la gestion de l’offre.

Les fausses images du Québec sur une publicité du Parti libéral

Capture d'écran

Un beau montage inspirant et ambitieux montrant toute la beauté des paysages québécois... Avec des images ne provenant pas du Québec! OUPS.

19. François Legault qui condamne Eugenie Bouchard... et Philippe Couillard qui refuse de le faire

Ben Pelosse, Journal de Montréal

Legault a avoué qu’il n’a «pas tellement aimé» voir la joueuse de tennis faire ses boîtes pour son déménagement aux Bahamas, reconnu comme un paradis fiscal. Couillard, au contraire, a dit ne pas vouloir se mêler de la vie privée des gens. Il est normal par contre qu’il se garde une p’tite gêne pour commenter tout ce qui est lien avec les paradis fiscaux.

20. François Legault qui fait enlever les mots pétrole et natalité du site web de la CAQ

Des changements «cosmétiques» selon le chef caquiste. C’est vrai que beaucoup de produits de beauté sont faits à base de pétrole...

21. La candidate du Parti québécois qui veut un festival métal à Québec

Facebook

Peut-être que la candidate dans Charlesbourg Annie Morin voulait montrer aux gens de sa région qu’il existe d’autres groupes métal que Metallica?

22. Le candidat caquiste qui organisait des soirées animées par un nain et qui accueillait des mineurs dans son bar

Facebook Stéphane Laroche

Une chance que l’attaché politique de Stéphane Laroche nous avait rassurés: «le nain a été bien traité et il a été payé.» Ouf. Bye là!

23. L’émission À la semaine prochaine qui demande au Parti québécois de retirer une publicité

Capture d'écran TVA Nouvelles

C’est vrai que l’expression «À la semaine prochaine» n’avait jamais été utilisée avant. Les troupes de Jean-François Lisée devront dorénavant faire attention s’ils veulent utiliser les expressions «Découvertes», «On dira ce qu’on voudra» ou encore «Bye-Bye».

24. Catherine Fournier du Parti québécois qui donne du jus d’orange sur le pont Jacques-Cartier

Pour égayer la matinée des automobilistes, la députée de Marie-Victorin leur a offert du jus d’orange... dans des verres compostables! Qui a dit que l’environnement était absent de cette campagne?

25. Québec solidaire qui invite les influenceurs du web à couvrir sa campagne

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

L’invitation se voulait surtout pour combler le fait que les médias traditionnels délaissaient la caravane solidaire. Les «blogueurs, youtubeurs et autres influenceurs de la Toile» ont donc été conviés à couvrir la campagne de Québec solidaire.

26. Jean-François Lisée qui demande de l’aide pour traduire un tweet avec des pictogrammes

MONTAGE ZONE ASSNAT

Sur Twitter, il a fait un appel à tous pour trouver un traducteur. En gros, le message en chinois affirmait ceci: «Le Parti québécois est aussi un démon: les élèves anglophones doivent pouvoir travailler en français ou aller à Toronto!» A-t-il regretté d’avoir demandé une traduction?

27. L'incroyable jeu de mots de François Legault sur l’échange du Canadien

Pour commenter, l’échange de Max Pacioretti contre Tomas Tatar, le chef caquiste y est allé de ce mot d’esprit : «Vaut mieux Tatar que jamais». Guy Mongrain sort de ce corps.

Restez à l'affût, cette liste s'allongera peut-être d'ici lundi. Après tout, il reste cinq jours de course.