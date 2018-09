DEGUISE MARTICOTTE Lucille Setter

DEGUISE MARTICOTTE

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 septembre 2018, à l'âge de 75 ans et 4 mois est décédée madame Lucille Setter, épouse en 1res noces de feu Jean-Noël Deguise et en 2es noces de feu Jacques Marticotte. Elle demeurait autrefois à Saint-Philémon, Bellechasse.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 14h. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial sous la direction de laElle laisse dans le deuil ses enfants : Lucienne (Simon Landry), Laurent (Jeannine Tremblay), Lucien (Nathalie Gauvin), Denis (Sylvie Girard), Richard (Régina Lagacé), Jean-Noël (Sylvie Fortin) et feu Jean-Paul; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Deguise et Marticotte, ainsi que et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du Foyer de Frampton pour les bons soins prodigués à notre mère. La direction des funérailles a été confiée à la