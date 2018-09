DORION, André



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 13 septembre 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur André Dorion, époux de madame Denise Bernard, fils de feu dame Juliette Breton et de feu monsieur Victor Dorion. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille vous accueillera pour les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière St-Pierre-aux-Liens. Il laisse dans le deuil outre son épouse Denise, son fils Daniel et sa fille Sonia (Stéphane Miville), ses petites-filles adorées: Laura et Maria; ses frères: Florien (Angèle), Jean-Louis (Denise) et Yvan (Gracia); ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Bernard: Hélène (feu Robert), Jeanne d'Arc (Jane) (Rénald), Yvonne B., Yolande, Nicole et Robert; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il va rejoindre son fils Stéphane, ses frères et belles-sœurs: Paul-Henri, (feu Jeannine), Jean-Claude (feu Jacqueline); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bernard: Juliette (feu Roland), Lucien (feu Fernande), Madeleine, Lionel, Fernand (1ères noces feu Louisette), Fernand et Rosaire qui l'ont précédé. La famille tient à remercier le personnel des soins oncologie et soins palliatifs de l'hôpital Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer 190, rue Dorchester Sud, bureau 50, Québec, Québec Téléphone : 418 657-5334 Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web : www.fqc.qc.ca et Fondation du CHU de Québec Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant Jésus 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec Téléphone : 418 525-4385 Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.