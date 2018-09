BOUCHER, Lucille Mercier



Le 23 septembre 2018, à la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, à l'aube de ses 88 ans, est décédée Lucille Mercier, épouse de feu Ovide Boucher. De Saint-Henri-de-Lévis, elle habitait à la résidence Le Conf'Or de Saint-Rédempteur. Elle est la mère de Louise (Yves Trudel), André, feu Daniel et France (Patrick Breton), la grand-maman et mamie de Marie-Claude Bussières (Jean-François Arsenault et leurs enfants Justin, Raphaëlle, Olivier et Béatrice), Marc- André Bussières (Annabelle Potvin et leurs enfants Édouard et Émile), Mégan, Evelyn et William Breton et Audrey-Ann Boucher (sa mère Judith Lavoie). Elle laisse également dans le deuil, ses soeurs Monique (Raymond Livernoche), Thérèse (Rémi Leblanc), Madeleine (feu Robert Allen), Micheline (Benoît Goulet), Pauline (Charles Jomphe) et Lise (André Gignac), sa belle-soeur Denise Boucher et plusieurs nièces et neveux des familles Mercier et Boucher. Elle était la soeur de Robert, Rachel, Maurice, Laurette, Françoise, Pierre et Noëlla qui nous ont déjà quittés. La famille tient à remercier le personnel et les bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis pour leur bienveillance et dévouement. Les "anges" qu'ils sont l'ont soulagée et cajolée comme elle le méritait. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral (https://dons.mspdulittoral.com/). Des formulaires seront disponibles sur place. La famille vous accueillera à la résidencele jeudi 27 septembre de 19h à 22h et le vendredi 28 septembre à compter de 9h30. Le service religieux sera célébré le vendredi 28 septembre à 11h, à l'église de Saint-Henri-de-Lévis.