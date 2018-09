HOULE, Jean-Yves



Le 24 septembre, au centre d'hébergement St-Jean-Eudes, entouré de sa famille, est décédé M. Jean-Yves Houle, âgé de 79 ans. Il était l'époux de dame Micheline Cheney et le fils de feu monsieur Hervé Houle et de feu dame Antoinette Leduc. Il demeurait à Québec.le vendredi 28 septembre 2018 de 13h à 17h, puis de 19h à 22h et le samedi 29 septembre 2018 de 9h à 10h30.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Micheline ; ses enfants : Nathalie, Jean-François, Claudia et Véronique (Martin Sirois); ses petits-enfants : Alexandra (François Langlois), Marie-Camille, Juliette, Loïc, Jacob et un grand ami de la famille : Raphael Anguenot (Annie et Marie); ses frères et sœurs : feu Marcel, André (Diane Mercure), Nicole (Roger Lemay), Louise (Michel Cossette), feu Madeleine, François (France Boissonneault) et aussi membres de la famille, Isabelle Bourque et Clément St-Cyr. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Cheney et Projean, ses neveux et nièces, cousins, cousines et de nombreux amis. Un grand merci à la direction du Centre d'hébergement St-Jean Eudes et au merveilleux dévouement de tout le personnel du A-100 qui ont pris soin de Jean-Yves. Un merci spécial à l'infirmière Danielle Lévesque pour son grand humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'hébergement St-Jean Eudes, 6000, 3e avenue O, Québec QC G1H 7J5 tél : 418-627-1124 et/ou à l'organisme les Pinceaux d'or (www.lespinceauxdor.org).